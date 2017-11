„A jövő június eleji, cigándi visszavágón visszadjuk, duplán!”

A megyei II. osztály Keleti csoportjában szombaton idegenben lépett pályára a listavezető (és a korábbi 14 fordulóban veretlen) Cigánd II gárdája. A bodrogköziek Tiszaladányban vendégeskedtek, és szenvedtek 2-1-es vereséget úgy, hogy bár már a 2. percben vezetést szereztek, a házigazdák fordítani tudtak. A tényekhez tartozik, hogy a CISE-ből Balogh Marcell a kiállítás sorsára jutott a 74. percben, vagyis a meccs hajrájában 10 fővel küzdöttek a látogatók.

– Gondoltuk, hogy egyszer megszakad a sorozatunk, számoltunk ezzel, de jó lett volna, ha ez minél később történik meg. A mérkőzés után, az öltözőben mindenki le volt törve… – mondta Nagy Gábor játékos-edző. – Játékban nem voltunk rosszak, kialakítottunk rengeteg gólszerzési lehetőséget, az ellenfél előtt sokkal kevesebb ilyen szituáció adódott, főleg a második félidőben. A második kapott gólunk egy ártalmatlan szituáció után született sajnos, és ugyancsak sajnáltuk, hogy tíz emberre fogyatkoztunk, szerintünk jogtalanul. Balogh Marcell ugyanis a második sárga lapját egy olyan eset után kapta, melyet a játékvezető sípszó utáni labdaelrúgásnak ítélt meg, de szerintünk nem merítette ki ezt a szabályt az, amit tett. Ezzel a csapattal másfél éve kezdtük a munkát, ha valaki akkor, a megyei III-ban való induláskor azt mondta volna, hogy 35 mérkőzést hozunk le úgy, hogy nem kapunk ki, megemeltem volna a kalapom és elfogadom…

A szakvezető ezt követően így folytatta:

– A nyári kezdéskor reméltük, hogy nem lesznek kiesési gondjaink, de most, hogy látjuk, mire vagyunk képesek, a cél az: ha lehet, akkor szerezzük meg az aranyérmet, nyerjünk meg minél több mérkőzést, ugyanis kell a siker­élmény a fiataloknak. A legfontosabb azonban az, hogy a helyi nevelésű srácok fejlődjenek, hogy az „egyes”, jelenleg NB III-as csapatunkba minél több itteni futballista legyen, folyamatosan épüljön be.

Ismerik a rendszert

A nyáron éppen az első számú alakulatnál volt nagy átalakulás, az NB II-ből való búcsút követően a keret 95 százaléka máshová igazolt, pusztán ketten maradtak a harmadosztályba kiesett gárdánál.

– A kiesés átírta a korábbi elképzeléseinket, ugyanis az NB III-as keret a megyei III-ban bajnokságot nyert keretből lett feltöltve, tizenegyen oda kerültek – fogalmazott Nagy Gábor. – Emiatt, hogy ki tudunk-e majd állni, nem volt könnyű a helyzet, kérdéses volt a megyei II-es indulás, de aztán csak meg tudtuk oldani a kialakult szituációt. Aki ott nem kap lehetőséget az adott mérkőzésen, az lejön hozzánk, de ez csak az itthoni meccseink esetében működik, és csak a fiatalokra igaz, a máshonnan Cigándra igazoltakra nem. Egy-két poszton egy kicsit lyukasak vagyunk, az eredmény, a helyezésünk annak köszönhető, hogy edzeni azért tudunk, még ha nem is mindig teljes létszámban, illetve a játékosok egy ideje már együtt futballoznak, ismerik egymást, többnyire tudják alkalmazni azt a játékrendszert, amit kitaláltunk.

Még a pályán is

A szakvezetőnek a mérkőzés utáni nyilatkozatában volt egy ilyen rész is: „…az fáj a legjobban, hogy Balázs Samu­tól ezt fogom hallgatni egy életen át.”

– A ladányiak kapusa az a Balázs Flórián, akivel sok évet együtt futballoztam Bőcsön – világította meg a hátteret Nagy Gábor. – Bár ő is a környékre való, a BKSC-nél ismerkedtünk meg, és lettünk barátok, jó a viszonyunk. Már 43 esztendős, de ebben az osztályban még megbízható teljesítményre képes. Szóval többször beszélünk, jobbára telefonon, és ezen meccs előtt azt mondta: na, most kikaptok, de a zrika a szombati mérkőzés közben is ment… Ez a találkozó most így alakult, de a jövő június eleji, cigándi visszavágón visszadjuk, duplán!

– Molnár István –

A tények

A „kis” Cigánd az előző, 2016/2017-es bajnokságot a megyei III. osztály Zemplén csoportjában harcolta végig, és a lejátszott 21 összecsapásából huszat megnyert, csupán egyszer végzett döntetlenre. Az együttes 151-12-es gólaránnyal, 61 ponttal lett bajnok és jutott fel a megyei II. osztályba.

