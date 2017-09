A jövő: elektromos és önjáró autók. Ha mégsem? Ők majd kitalálják…

Már a beiratkozás napján, azaz csütörtökön csapatépítő workshoppal kezdték az egyetemi életet a Miskolci Egyetem járműmérnök szakos, elsőéves hallgatói. Még a rendezvény előtt tudtunk velük egy kicsit beszélgetni, és kiderült, a jövőt mindannyian egyformán látják: elektromos, környezetkímélő és biztonságos autók futnak majd az utakon, ők pedig ott dolgozhatnak majd valamelyik vezető autóipari cégnél.

Optimatizálás

– Kémia tagozatos voltam a Földes Ferenc Gimnáziumban, de aztán úgy döntöttem, hogy nem a kémiával megyek tovább, hiszen engem mindig is az autók érdekeltek. Főleg az optimizálásuk – árulta el Pető László. – Így aztán megtetszett a járműipari képzés. A Miskolci Egyetemről egyébként jókat hallottam, így teljesen egyértelmű volt, hogy itt szeretnék tanulni.

Lászlónak már vannak elképzelései az egyetemi évekről. Szeretné, ha színvonalas képzést kapna, ha jó lenne a tanulmányi eredménye, és így „csúszás” nélkül, időben szerezhetné meg a diplomáját. Mint mondja, az idősebb járműmérnök-hallgatókkal nem volt alkalma megismerkedni, mert nem tudott elmenni a gólyatáborba, de azért van egy-két ismerőse, akiktől azt tudta meg, hogy itt a képzés nagyon jó, de fel kell készülni arra is, hogy nehéz lesz.

– Tetszik, hogy az oktatás gyakorlatorientált, az órarendemben már látom, hogy sok gyakorlati óránk lesz – teszi hozzá László, a jövőről pedig határozottan állítja: az elektromos autók kapnak majd nagy szerepet, a hibrid autók már most is az utakon járnak.

– Ezek fejlesztésében is szeretnék majd részt venni – jelenti ki.

Rátalált

Szintén a Földes gimnázium diákja volt Maczkanics Gergő, de ő nem Miskolcon, hanem Vámosújfaluban lakik.

– Én formatervező szerettem volna lenni, de mivel ez a képzés nem indult, rátaláltam a járműmérnökire – mondja.

Kiderül, nem állnak tőle távol a járművek, hiszen nagyon szeret szerelni és érdekli a járműtervezés, -fejlesztés is.

– Bejutni igazából nem volt nehéz, mert a ponthatár 286 volt, de bent maradni már nehezebb lesz. Van egy ismerősöm, aki Pesten végezte el ugyanezt a szakot, és ő azt mondta, hogy nagyon jól választottam, mert a járműmérnököket keresik – újságolja Gergő, majd megjegyzi, szerinte nagyon hasznos, hogy rögtön az első nap csapatépítő rendezvényt szervezett a kar, hiszen így megismerhetik egymást, és kicsit abba is beleláthatnak, hogy milyen lehetőségei lesznek a járműmérnököknek. Azon még ugyan nem gondolkodott, hol szeretne majd dolgozni, de szimpatikus neki például a győri Audi.

– A jövő autója biztos, hogy elektromos lesz. Annak azonban nem örülnék túlságosan, ha az önjáró autók is elterjednének, mert nagyon szeretek vezetni. Az viszont helyes, ha minél több biztonsági fejlesztés bekerül a járművekbe – fejti ki véleményét Gergő.

Közelebb hoz

Kicsit messzebbről érkezett a Miskolci Egyetemre Majláth Zoltán, a Heves megyei Kápolnáról. Őt a járműiparnak az informatikai része érdekli leginkább, hiszen már van egy programtervező informatikus végzettsége. Ez nem felsőfokú, hanem OKJ-s végzettség, de kiváló alapot ad az egyetemi tanulmányokhoz.

– Számítástechnika-óránk már az első félévben is lesz, de a matek és a fizika sem okozott soha problémát – jelenti ki Zoltán.

Ő is dicséri a csapatépítő rendezvényt, hiszen eddig nem ismerte egyik csoporttársát sem, ez a délután viszont közelebb hozza őket egymáshoz. Jó prospektusokat is talált itt, amiből sok-sok információhoz juthat. Zoltán szeretné, ha az egyetemi oktatás színvonalas és interaktív lenne, de a rugalmasságot és a toleranciát is ugyanilyen fontosnak tartja.

– A jövő szerintem is elektromos és önjáró autó lesz, de ha nem, akkor majd mi kitaláljuk a jövő autóit – fogalmaz.

– Hegyi Erika –

Izgalmas délután volt a csapatépítésé

Csapatépítő workshopot rendeztek az elmúlt héten a Miskolci Egyetemen az első­éves járműmérnök szakos hallgatóknak.

Dr. Jármai Károly szakfelelős, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar oktatója lapunknak elmondta: a képzés tavaly indult, így ez a második évfolyam ezen a szakon. A workshopon tájékoztatót hallhattak a képzésről és a jövő évi nemzetközi járműmérnöki konferenciáról. A hallgatók is beszélhettek saját motiváltságukról, elvárásaikról. Ezután érdekes előadások következtek. Az épülő zalaegerszegi tesztpályáról Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatót. Majd Sándor Miron, az egyetem Formula Racing csapatának vezetője volt a délután vendége. Kocsisné Baán Mária, az e-Learning Központ vezetője arról beszélt, milyen módon lehet átadni az információt a Z generációnak.

A diákok gyárlátogatáson is részt vettek a Takata miskolci egységében, ahol a gyakorlatban láthatták a termékek tesztelését.

