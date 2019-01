A jó közösség könnyíti meg mindennapjaikat Miskolcon

Harminc éve segíti a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete a helyi mozgásukban korlátozott embereket. Az egyesületen belül működik ifi klub és senior klub is.

– Nagy segítség a hétköznapokban, hogy itt mindenki jókedvű ez a tapasztalatom az elmúlt tizenöt évből, amióta a Mozgegyleten belül elindult az idős klubunk. Ez rendbe hozza a lelkivilágunkat, és ez a testi megpróbáltatásokon is könnyít. Egyébként a társaság vegyes, mert a mozgássérültek között nem mindenki kényszerült tolókocsiba, vannak, akik csak nehezebben mozognak, mert mondjuk csípőprotézisük van – osztotta meg Csattosné Simon Mária klubvezető.

Karácsony Mikulással

Érkezésünkkor éppen az év lezárására készült a klub, melynek része a karácsonyi ünnepség is.

– Az egyik nagyon kedves mozgássérült fiatalember öltözik be minden évben mikulásnak, aki üde színfoltja a verselésből, éneklésből álló műsornak. Az egyesülettől szaloncukrot kapunk ajándékba, jut belőle mindenkinek. Aztán tombolahúzás következik, végül pedig zenei műsor és az Évák, Jánosok, Istvánok köszöntése. Egyébként rendszeresen megünnepeljük a nőnapot, anyák napját, farsangot és a költészet napját is. Emellett az adventi időszakban, december 3-án volt a fogyatékos emberek világnapja is. Az újévben legközelebb a pótszilveszteren találkozunk. Az egyesületünk minden évben a Balatonon szervez országos találkozót, eddig Siófokon, most Fonyódra helyezték át – foglalta össze.

Gyarapodó közösség

Az évközi alkalmaikat a hónap második keddjén tartják 13-tól, 17 óráig a Vasgyári Közösségi Házban, tudtuk meg.

– Büszkék vagyunk rá, hogy sok nyugdíjas társasággal ellentétben nekünk növekszik a létszámunk, pillanatnyilag hatvanöten vagyunk. Ötven­évesek is járnak hozzánk, de többen már nyolcvan év fölöttiek, és még mindig aktívak. A legidősebb Erzsike néninek az idén ünnepeljük a 97. születésnapját. Két-három házaspár is csatlakozott hozzánk, bár a hölgyek alkotják a többséget. A Kassai úti központunkból tudunk igényelni kocsit, és a szociális, illetve gondozási kérdésekben szintén ők tudnak segíteni. Mi viszonylag kedvezményes áron tehetünk távolabbra is utazásokat, a legtöbb járművön pedig már léteznek akadálymentesített kocsik – mutatta be a közösség vezetője.

Szeretnek utazni

– Tevékeny tagjainknak oklevelekkel köszöntük meg a munkáját novemberben. Március 15-én pedig koszorúzni szoktunk. Azért, hogy a nagymamáknak örömet szerezzünk, gyermekrajzversenyt rendeztünk az unokák számára, de sűrűn szervezünk külső programokat is. Jártunk már Mezőkövesden a Matyóföldi Folklórfesztiválon, a Nemzedékek Találkozójának állandó résztvevői vagyunk, és az Encsi Szavalógálára is beneveztünk. A Ki mit tud?-on pedig bronzfokozatot értünk el. Szívesen megyünk múzeumba, és gyakran veszünk részt érzékenyítő programokban. Időnként kibéreljük az egyesület csanyiki házát, hogy a természetben lehessünk. Fürdőbe is szeretünk járni, mert az jót tesz az egészségünknek, például Hajdúnánásra, Berekfürdőre és Bogácsra, de kirándultunk már Sárospatakra és Végardóra is – mesélte Csattosné Simon Mária.

– Detzky Anna –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA