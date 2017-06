A jó kert is fejben dől el

A kertek kialakításakor a természetet és az épített környezetet próbáljuk olyan egységbe hozni, hogy egy kényelmes, saját elképzelésünket megvalósító, ugyanakkor a természet szépségét is érvényesülni engedő teret kapjunk. A növények persze fontosak, de abban, hogy kertünk a pihenés és a társasági, családi élet kényelmes központjaként működhessen, a gondos tervezésnek és a megfelelő építőelemeknek is fontos szerepe van.

Funkcionalitás és praktikum

A kertépítés első és legfontosabb lépése a tervezés, azon belül is a funkcióválasztás. Ahhoz ugyanis, hogy kertünk beváltsa valamennyi hozzáfűzött reményünket, azt kell eldöntenünk, milyen feladatokat szeretnénk, ha ellátna – hangsúlyozzák az újHÁZ Centrum szakértői.

Ma már általános, hogy kerti étkező, esetleg sütögető­hely, nyári konyha vagy egy kis veteményes is szerepel a gondosan megtervezett rajzon, de van, ahol egy mini játszótér kialakítása a legfontosabb. Sokak a kertben parkolnak autóikkal, a hobbibarkácsok pedig el sem tudják képzelni birodalmukat egy tároló nélkül. Az is fontos, hogy tudjunk mértéket tartani: a kívánt elemek számát igazítsuk a kertünk méreteihez. Ha túl sok mindent zsúfolnánk be, az összkép könnyen zavarossá válna, és épp a természetnek nem jutna elég hely.

Ha a funkcionalitást egyértelműen meghatároztuk, meg kell tervezni a többi épített elem, így az utak, a lépcsők, a támfalak, adott esetben pedig a virágládák helyét is. A gyakran használt részek legyenek szilárd burkolatúak és az odavezető utak a lehető legrövidebbek, a többi esetében jól működhetnek a gyeppel körülvett lépőkövek, kacskaringós formák is. Érdemes gondosan alapozott, szilárd burkolatot fektetni az étkezésre szánt területre, a teraszra is, így nem süllyednek a földbe a szék- és asztallábak.

Hogyan válasszunk térkövet

A térkő szerepe azért is hangsúlyos, mert ennek segítségével a kertet a ház stílusához tudjuk igazítani. A természetes kövekre hasonlító, rusztikus hatású, szabálytalan élű kövek furcsán mutatnának egy minimalista, modern épület előtt, ahogy egy ódon terméskővel fedett épület látványát is tönkreteheti a divatos beton térkőburkolat. Az építőanyag-kereskedelmi hálózat kínálatában több olyan termékcsalád is megtalálható, melyek az összes fent említett funkció betöltésére alkalmasak, ráadásul népszerű színekben érhetők el, így minden ízléshez és épülethez illőt lehet találni.

Stílusos kert tudatos tervezéssel

A trendek persze a kertek esetében is éppúgy fontosak, mint otthonunk belsejének kialakításakor. Jelenleg a külső terekben is hódítanak a rusztikus megoldások: szabálytalannak tűnő növénycsoportok mellett népszerűek a kőből vagy fából készült szegélyek és burkolatok, a természetes anyagok, valamint organikus formák az épített részek esetében is. Ha környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszünk kertépítéskor, fontos, hogy őshonos növényeket telepítsünk a számukra leginkább megfelelő fényviszonyokat biztosító helyekre. A túlburjánzó hangulatú kert persze ugyanúgy a tudatos tervezés eredményeként lesz a minimalista társaihoz hasonlóan igazán szép – hangsúlyozzák az újHÁZ Centrum szakértői.

Ahogy a lakberendezők a szobák esetében, a kertrendezők kültéren is ajánlják a szemet vonzó fókuszpont kialakítását. A friss trendek szerint ez a hagyományosnak mondható tavacskánál vagy kővázánál lehet valami sokkal meglepőbb is: egy, a környezettől tudatosan elütő, feltűnő színű falszakasz, vagy épp az ipari hangulatot a kertben is megjelenítő fémtárgy. Egyre divatosabbá válnak az egyébként több szempontból is nagyon praktikus magasított ágyások is, melyek megkönnyítik a paradicsom és a paprika gondozását, ugyanakkor a dísznövényeknek is remek helyet biztosítanak.

– ÉM –

