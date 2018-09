A jó fénykép megszólítja a nézőjét

Vasárnap rendezték meg nyílt zsűrizés keretében a 48. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemlét, Magyarország legrégebbi fotó­pályázatát.

Ítészként a döntésnél az elsődleges szempont az egyediség.” Horváth Imre

A közel fél évszázados múltra visszatekintő pályázatra három kategóriában (színes, fekete-fehér és természetfotó) három megyéből (Borsod, Heves és Nógrád) nevezhettek, kategóriánként maximum öt képpel azok, akik fotóművészeti ambíciókat dédelgetnek, legyenek akár amatőrök, akár profi fotósok.

Október elején

Idén hozzávetőlegesen 750 alkotás érkezett a felhívásra, melyek az egész napos rendezvényen, három fordulóban versenyeztek. A legmagasabb pontszámot elért alkotások közül választották ki a győzteseket, illetve azokat, melyek bár helyezést nem értek el, de érdemesnek ítélték arra, hogy a pályázat képeiből rendezett kiállításon szerepeljenek. A tárlat ünnepélyes megnyitója október 6-án, szombaton lesz a Miskolci Nemzeti Színház kiállítótermében.

A zsűri elnöke Horváth Imre fotóművész, a MAFOSZ elnöke volt, aki elmondta, szeretnék ha egyre jobbak lennének a magyar fotósok.

– Ítészként a döntésnél az elsődleges szempont mindig az egyediség. Az érdekes és jó megoldásokat keressük, természetesen elsősorban a technikai tökéletesség és a kompozíció mellett – mondta a zsűri elnöke.

És hogy mitől lesz jó egy kép? A fotóművész erre a kérdésre azt szokta felelni, hogy az, amelyik egy kiállításon megállítja és megszólítja az embert, de a szerző stílusa, egyénisége, gondolkodásmódja is visszaköszön róla.

– Művészeti alkotásokról beszélünk, nem dokumentarista fotókról, amiknek a valóságot kell tükrözniük, hanem művészi értékkel bíró produktumokról, amiken ott kell lennie a művész keze nyomának. Ezért is van nagy szerepe az utómunkának, ez a vesszőparipám – neveti el magát. – A digitális feldolgozás igenis fontos, hiszen egy festő is azt fest a képre, ami beleillik az ő mondanivalójába, kompozíciójába.

Ezzel egyetértett Vajda ­János fotóművész, zsűritag is, aki időközben kapcsolódott be a beszélgetésbe. Szintén úgy gondolja, hogy ahogyan régen is volt laborálás, ugyanúgy most is szükség van rá, csak éppen digitális eszközökkel, amiknek a tárháza sokkal szélesebb és könnyebben használható, mint korábban, amikor nehezebb volt megvalósítani az elképzeléseket az akkori eszközökkel.

Több képpel nevezett

Herendy Adrienn miskolci fotós is több képpel nevezett. Négy éve kezdett fotózni, úgy érzi, ezzel tudja a kreatív oldalát kifejezni. Valamiért egyértelmű volt számára, hogy ezt az utat választja, mert a fényképezés által tud kivonulni a tömegből, és tud elmélyülni egyfajta meditatív állapotba. Ez szerinte azért fontos, mert a mindennapi életben ritka, hogy ne kerüljön az ember akadályba, ha meg akar valamit valósítani, ebből pedig sok feszültség származik, amit igyekezni kell feloldani.

– A nyílt zsűrizés azért egyedülálló, mert Miskolc specialitása, egyik megyében sem szokás, ez kifejezetten helyi hagyomány – mesélte Fekete Zoltán, a Miskolci Fotóklub elnöke. – Ez több szempontból is hasznos, egyfelől a fotósok találkozhatnak, és ápolhatják az egyébként is remek viszonyt, hiszen ez egy összetartó közösség, eljárnak egymás kiállításaira, figyelemmel kísérik egymás munkáját. A vasárnapi szemlére is sokan érkeztek a környékről: Sátoraljaújhelyből, Kazincbarcikáról, és Egerből is. Másfelől megoszthatják egymással a tapasztalataikat, illetve segíthetnek egymásnak, vagy éppen ötletelhetnek.

BNE

A győztesek

Az idei szemle győztesei, akik mindhárman a Miskolci Fotóklub tagjai:



Színes kategória: Soltész Boglárka – Titok



Fekete-fehér kategória: Fekete Zoltán – Sorok között



Természet kategória: Bodolai Márton – Arra

