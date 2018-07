A jó érzésű emberek baráti társasága ez Miskolcon

A Rotary működését áthatja a barátság és a segíteni akarás.” Gondár György

Tábor és zongora

Az idei jótékonysági célkitűzések: a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete öreg koncertzongorájának a felújítása, a Szinvavölgyi Néptáncműhellyel közösen megvalósítandó nemzetközi gyerek néptánc-tábor szervezése, valamint a környezetükben élő vak embertársaik egészségügyi szűrésének megszervezése Miskolcon.

Nem volt tehát véletlen, hogy a korábbi, miskolctapolcai színhely helyett az egyetem adott otthont a bálnak, ahogy az sem, hogy a bál programjában szerepelt a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes fellépése is.

– Szerettünk volna nyári rendezvényt a klubbal, így jött az Anna-bál ötlete, amely most már hagyománnyá vált. A klubunk 2004-ben alakult, kicsi klub vagyunk, de annál aktívabb, nemzetközi és hazai projektekben is részt veszünk. Fő tevékenységünk az adománygyűjtés és adományozás, bízunk benne, hogy most is szép összeget tudunk gyűjteni a három célra. A bálon több mint százan vesznek részt – mondta el Csiszárik Miklós, a Miskolctapolcai Rotary Klub elnöke.

A bál védnöke Gondár György, a Rotary Magyarország – vagy, ahogy a klubbon belül nevezik a Districht 1911 – 2018/2019. évi kormányzója volt, aki részt is vett a bálon.

– Egy világszervezetről beszélhetünk a Rotary Klub kapcsán, 1,2 millió taggal, majd minden országban és nagyobb városban jelen vagyunk. Magyarországon 1207 taggal működünk és 55 működő klubunk van. A hatodik után egy rendezvény már szokássá válik, tehát mondhatjuk, hogy a miskolctapolcai klub Anna-bálja szokásos rendezvény, aminek nemes célja van, hiszen a Rotary 113 éves működését áthatja a barátság és segíteni akarás – mondta a kormányzó.

Azonban azt kiemelte: a Rotary Klub nem jótékonysági szervezet, hanem olyan baráti társaság, ahol jó érzésű emberek vannak jelen. Olyan emberek, akik úgy ébrednek reggel, hogy ma is teszek valami jót, segítek valakin, ennek megfelelően a támogatási palettájuk nagyon széles körű.

ÉM-HI

