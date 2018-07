A jó borok és a termálvíz is vonzza a turistákat Borsodba

Idegenforgalmi szempontból július és augusztus a nyári főszezon legfrekventáltabb időszakának számít és kifejezetten erős a mostani idény a szállásadók és szakemberek szerint is. Az észak-magyarországi régiót leginkább a belföldi turisták keresik fel, ám évről évre nő a nemzetközi érdeklődés is a térség iránt. A magas minőségű szállodai szolgáltatásokat még nyáron is olyan vendégkör veszi igénybe, melynek tagjai ilyenkor is dolgoznak és kéthetes pihenők helyett több apró kiruccanást terveznek az év folyamán.

Újfajta borok

– A 3–5 éjszakás csomagok iránt a legintenzívebb az érdeklődés a Tokaj-hegyaljai wellness szállodákban. Az itt pihenők többsége magyar, ám szép számmal érkeznek lengyelek és szlovákok is. Őket leginkább a termálfürdők csalogatják hazánkba. A sárospataki Végardó Fürdő lengyel szótól hangos. Mellettük most megjelentek a világörökség részeként jegyzett térségben az osztrákok és a németek is, ők a korszerű technológiákkal előállított új tokaji borok iránt érdeklődnek leginkább – mondta érdeklődésünkre Bágyi Péter, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vezető helyettese, aki a Hotel Bodrog szálloda igazgatójaként is igen eredményes, erős szezont emlegetett lapunknak. Míg korábban Hegyalja az édesebb nedűkkel és aszúval csalogatta az ínyenceket, addig napjainkban a külföldiek egyre inkább érdeklődnek a modern eljárással készített új fajták iránt, ezért egyre több külföldi mintára készült száraz bort is kínálnak a történelmi borvidék új pincéi.

– A magas színvonalat kínáló szállodákban általában nem időznek tovább öt napnál a feltöltődni vágyok, viszont az üdülőparkban, a zöldövezetben a fürdő melletti apartmanok házait akár egy-két hétre is szívesen kiveszik a családdal érkező üdülők.

Vártúrák

– Egyértelműen a borászat, a termálfürdők, a kulturális és az épített örökség hívogatja régiónkba a turistákat – teszi hozzá a szakember, aki lokálpatriótaként azonnal Sárospatak látványos­ságait, nevezetességeit ajánlja figyelmünkbe. Régiónkban igazi turisztikai attrakciónak számítanak a várak. Az új­jáépített Diósgyőri vár mellett a füzéri is sok látogatót vonz.

– A sárospataki reneszánsz tornyú Rákóczi erőd Magyarországon az egyik legszebben restaurált középkori vár, ki ne hagyják, ha erre járnak, ezt a műemléket mindenképp érdemes megtekinteni – hangsúlyozta, majd az érintetlen tájra, a többi történelmi nevezetességre hívta fel a figyelmet. A sárospataki képtárat, a Szinyei- és Domján-házakat is érdemes felkeresni és okvetlenül látni kell a Tengerszemet is – ajánlja az idegenforgalmi szakember.

Juhári Andrea

VISSZA A KEZDŐOLDALRA