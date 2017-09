„A jelen feladataival boldognak lenni…”

Az est karmestere Cser Ádám lesz. A zeneszerző-karmestert nem kell bemutatni a zeneszerető közönségnek; jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház zenei igazgatója. Elmondása szerint a legnagyobb álma teljesült azzal, hogy munkája során megélheti és átadhatja a muzsikában rejlő értékeket.

A fiatal művészt néhány éve Bernard Haitik Grammy-díjas karmesterlegenda beválogatta svájci kurzusára, ahol a világhírű Luzerni fesztiválzenekarral muzsikálhatott. Szeptember 25-én a miskolci szimfonikusok élére áll egy nagyszerű hangversenyen.

Gyermekkorától tudatosan készül a zenei pályára. Mennyire volt ez családi mintakövetés (hiszen édesapja és testvére is ismert a komolyzenét kedvelő közönség számára)? Megfordult valaha a fejében, hogy más szakmában próbálja ki magát?

Cser Ádám: Igazából sok minden érdekelt, ahogy a bátyámat is. Eleinte nem készültünk zenei pályára, viszont folyamatosan jelen volt az életünkben a zene, az éneklés és a hangszertanulás. Kifejezetten érdekelt a matematika, irodalom, festészet. Aztán 11 évesen az első saját művem megírásánál végtelen kapcsolat kerekedett a hangokkal való kifejezéssel. Talán ott dőlt el minden.

Jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház zenei igazgatója. A színházak életében azért erősen jellemző a műfaji, s így a zenei sokoldalúság is. Mennyire nehéz, vagy épp hálás feladat a színházi zenei vezetés?

Cser Ádám: A színházban sok mindent kell tudni alkalmazni, sokféle stílusban és nyelvezetben kell otthonosan mozogni, mindamellett, hogy tudni kell megosztani a figyelmet a színpad és az árok között úgy, hogy aztán ezek tökéletesen együtt legyenek. Ez nem mindig egyszerű, de rendkívül izgalmas feladat.

Karmesterként milyen irányelveket követ?

Cser Ádám: Azt hiszem, a legfontosabb irányelv az, hogy mindig jobban és jobban előadni az adott művet és minél hűebben, érzőbben, erősebben feltámasztani a szerző érzelmeit, gondolatatait a művein keresztül. A zene kommunikáció, a legmagasabb szinten, ami félelmetesen szélsőséges hatásokat tud elérni, ezenkívül egy zenemű egy adott kor stilisztikai, társadalmi, művészeti lenyomata esszenciális formában. Fontos számomra a kutatómunka, amin keresztül egy-egy műalkotás pontos körülményeinek felfedezésével egészen elképesztő összefüggésekre jövök rá, amit a próbán, előadáson kamatoztatni is tudok. Nagyon szeretem a közös munkát, szeretek tanítani, szeretem a kamarazenélést, és ezt a nagyzenekar élén is szeretném minél magasabb szintre emelni, noha a mai zenekari életben nem igazán van idő ilyen jellegű mély kamarazenei munkára, viszont a verbális eszköztár fejlesztésével hasznosabb, gyakorlatban hatékonyabb együttes munkát lehet elérni.

Mik azok az eredmények, vagy események, amik különleges helyet töltenek be a szívében?

Cser Ádám: Rengeteg mindent tudnék felsorolni, mert szerintem, aki zenével foglakozik, annak hihetetlen sok élménye és életeseménye jelentős. A zene abszolút időben történik és emiatt nagyon sok előadás, koncert örök élmény. Persze amikor Bernard Haitink kiválasztott, hogy kurzuson vezényeljem a Luzerni fesztiválzenekart, vagy a Berlini Filharmonikusok próbájának szünetében Juanjo Mena karmester az öltözőjében megkérdezte, hogy őszintén mit gondolok, és sorolhatnám még, akkor azért kivételesen éreztem magam mindig. Vagy amikor a Musikverein beálló próbáján Fischer Iván átadta a pálcáját, hogy vezényeljem Bartók hegedűversenyét Leonidas Kavakossal, akkor azt éreztem, álmomban sem gondoltam volna, hogy ez ilyen formában megvalósul. Ezek leírhatatlan pillanatok.

Milyen kapcsolat fűzi a Miskolci Szimfonikusokhoz? Milyennek tartja az együttest?

Cser Ádám: Kiváló együttesnek tartom, sok-sok jó muzsikussal, nagy tapasztalattal rendelkező zenekar, és ami még fontos dolog közös szakmai életünkben, hogy 2012-ben itt, Miskolcon mutatták be az 1. Szimfóniámat. Felejthetetlen élmény volt számomra. Azóta több ízben dolgoztunk együtt, főként az operafesztiválon, mindig szép sikerrel.

A zenekar Tűzvarázs bérletének, s egyben bérletes szezonjának első koncertjén a Kodály-évfordulóhoz kapcsolódva a Galántai táncok és a Kállai kettős is hallható lesz. Milyennek találja ezeket az alkotásokat, mind szakmai megvalósítás, mind pedig befogadhatóság szempontjából?

Cser Ádám: Kodály munkássága a magyar zenészek és a hallgatóság számára is megkerülhetetlen. A magyar népdal az az ősi nyelvezet, ami a magyar muzsikusok anyanyelve. Kodály Zoltán munkássága ezért mindig aktuális és felemelő. Művei mély érzéseket és fontos összetartozást jelentenek mind a hazai, mind az európai kultúrával. Kodály nagyon sokat tett azért, hogy a magyar népdal szinte minden réteghez eljusson, ezért rendkívül könnyen, jól befogadható, élvezhető, tartalmas élményt nyújt hallgatónak és játékosnak is egyaránt.

A Kodály darabok mellett a Hacsaturjan Spartacus című alkotása is műsorra került, ami főként a balettművészet kedvelői számára lehet ismert. Hogyan jellemezné ezt az alkotást, mint önálló zeneművet?

Cser Ádám: Hacsaturján rendkívül bátor és nagy hatású komponista. Művei alapjául szintén a népdalok szolgáltak, melyek kisgyermek korától nagy hatást gyakoroltak rá és merész, kísérletező hangszereléseivel társítva egy egészen új színezetű, hihetetlenül tipikus, energikus hangzást kevert ki. A Spartacus balett­zene, ami eleve mozgásokat kíván indukálni és megjeleníteni, ezért annyira beszédes, hogy akár csukott szemmel is maximálisan élvezhető, szinte azt kell mondanom, látható a zene. Kiváló darab, tele szenvedéllyel, indulatokkal, elégikus gondolatokkal.

Van-e valami távoli, még beteljesületlen célja, vagy álma?

Cser Ádám: Természetesen van. Sorolhatnám a műveket, szerzőket, zenekarokat, nagy házakat. Berlini Filharmonikusok, Mahler, Concertgebouw. De azt hiszem, hogy a jelen feladataival boldognak lenni a legfontosabb, és az is vagyok. Minden találkozásból, legyen az egy muzsikus egy zenekarban, vagy egy olyan mű, amit nem dirigáltam még, rengeteget lehet tanulni és töltekezni. Gyönyörű feladatok várnak rám ebben a szezonban karmesterként és zeneszerzőként is egyaránt. Számos elképesztő zeneművet dirigáltam már, és még sokkal több van, amit nem. Megélni és átadni a zene csodáját mindig, talán ez a legnagyobb álmom.

– Handa Eszter –

