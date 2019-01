A jégtörők készenlétben, de még nincs vészhelyzet

A napokban csodálatos fotók láttak napvilágot arról, hogy miként fagyott be a Tisza és a Bodrog, milyen egyedi természeti szépséget alkotott a hideg és a víz.

Kárt is okozhat

Azonban a korábbi telek már bizonyították, hogy bár a befagyott folyók szép látványt nyújtanak, és megéri egy kirándulás keretében megnézni, a jégzajlás is egészen egyedi látványosság, de nagy bajt is tud okozni. Tavalyelőtt a levonuló jég sok hajót összetört és a tiszacsegei kompot is elvitte magával teljesen megrongálva.

A komp kapcsán éppen a múlt hétvégén jött a hír, hogy leállították, tekintettel a jeges, téli idő és vízjárásra, mi pedig kíváncsiak voltunk, hogy mi a helyzet megyénk folyóvizein, így az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál érdeklődtünk a jelenlegi és a várható helyzetről.

Mint megtudtuk, a Tisza Tiszalöki Vízlépcső fölötti folyószakaszán áll a jég, jellemzően 6 centiméter körüli vastagságú. Tiszalök és Tiszabábolna között a parti jég a jellemző, a kanyarokban helyenként állójeges szakaszokkal, illetve ezek között szórványos jégzajlással. A Bodrog teljes szakaszán ugyanez a helyzet, 8-10 centis a jég. A Sajó határhoz közeli és a Hernád bőcsi duzzasztó fölötti részén alakultak ki állójeges szakaszok, a folyók többi részén csak parti jég található.

Az elmúlt napokban mérséklődtek a jégjelenségek, a hatás elsősorban a Sajón és a Hernádon tapasztalható, az állójeges szakaszokat a változás eddig jelentősen nem érintette. A várható enyhébb időjárás miatt a hétvégén intenzívebbé válhat a jég gyengülése. A megye folyóin az alacsony vagy a közepes mederteltség a jellemző.

Jégvédekezési készültség

Tavaly december 15-én reggel 8 órától I. fokú jégvédekezési készültséget rendeltek el az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében lévő jégtörő hajókra, illetve hajócsoportokra. Az igazgatóság üzemeltetésében lévő 7 jégtörő hajó Tokajban a Bodrog jobb parti téli kikötőjében, a Tiszalöki Vízlépcső felvízi részén, valamint Tiszadobon áll készenlétben.

A kialakult jéghelyzet a jelenlegi általános intézkedéseken túl (jégtörő hajók és kiegészítő berendezéseik melegen tartása, a készenlét szervezése, irányítása) eddig még nem tette szükségessé különleges jégvédekezési tevékenységek és intézkedések bevezetését, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Veszélyes jégre menni

Tekintettel arra, hogy a folyóvizeken a legtöbb helyen nem is alakult ki összefüggő jégtakaró, ahol pedig mégis, az sem vastagabb néhány centiméternél, kifejezetten veszélyes a jégre menni, ezért ettől mindenkit óv a rendőrség. A hatályos jogi szabályozás értelmében szabad vizek jegén tartózkodni, csak azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, a folyókon és mellékágaikon tiltják.

