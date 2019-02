A Jegesmedvék számára most indul a liga táncbajnoksága

A szlovák alapú Tipsport Ligában már az alapszakasz hajrájához érkeztek a csapatok. A diósgyőriek szerda 17 órától az MHk 32 Liptovsky Mikulás csapatának vendégei lesznek, és már számolgathatnak. „Csont” nélkül akkor vehetnek részt a rájátszáson, ha bekerülnek az első hat közé. Ettől pillanatnyilag 4 pont választja el a hetedik Macikat, akik már a Nové Zámky nyakán vannak és az érsekújváriakat ráadásul éppen február 15-én, pénteken fogadják, számukra ezért létfontosságú a szerdai kirándulás. Amennyiben győznek, és két nap múlva a jelenlegi hatodikat is megverik, az ígéret földjére lépnek, megszabadulhatnak az „előrájátszástól”.

Újult erővel vágunk neki az alapszakasz hajrájának, az egész csapat nagyon várja a folytatást.” Glen Hanlon

Matematika

Vereségük esetén sem kell elbúcsúzniuk az álmaiktól, hiszen a kiírás szerint a hetedik–tizedik helyezettek is bejuthatnak még az első nyolc közé.

– A lebonyolítás rendjét már hónapokkal ezelőtt meghatározta a liga versenybizottsága – mondta lapunknak Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék általános igazgatója. – A második körben a hetedik a tizedikkel, a nyolcadik pedig a kilencedikkel csap össze. A párharcok három nyertes mérkőzésig tartanak, vagyis az összesített végeredmények 3–0-al, 3–1-gyel és 3–2-vel is végződhetnek, azaz a felek akár ötször is egymásnak eshetnek. Ebben az esetben az alapszakaszban előrébb végzett alakulat a kedvezményezett és játszhatja otthon a mindent eldöntő ötödik mérkőzést. A két nyertes mehet a nyolc közé, és magától értetődik, hogy mi akár így, akár úgy, de részt kérünk magunknak a folytatásból. Ráadásul a matematika alapján még nekik is áll a zászló a tíz közé jutáshoz, mert „csak” 6 pont hátránnyal követik a MAC Újbuda együttesét. Ők is, mi is jó formában vagyunk, ezért kiváló mérkőzést várok.

Először otthon

Glen Hanlon, a miskolciak kanadai nemzetiségű vezetőedzője a mérkőzéseken maga a megtestesült nyugalom, a sokat látott és tapasztalt trénert soha nem lehet kihozni a sodrából.

– Szerdán először látogatunk Liptószentmiklósra a ligaküzdelem során – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak, majd így folytatta: – Hiszen ellenfelünk eddig nem tudott hazai pályán játszani, a jégcsarnokuk felújítása miatt. Ennek következtében biztos, hogy nagyon motivált csapattal fogunk találkozni. A hazaiak harcban vannak az életüket jelentő tizedik pozícióért, és örülnek, hogy otthon lehetnek, kedvezni akarnak saját közönségüknek. Mi a válogatott szünetet kihasználva kellő időt töltöttünk regenerálódással és felkészüléssel, így újult erővel vágunk neki az alapszakasz hajrájának. Az egész csapat nagyon várja a folytatást. Persze, hogy kalkulálunk: a hatodik pozíció megszerzése érdekében mindenképpen három pontot kell szereznünk szerdán, és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni – ezt a magam és a fiúk nevében is mondhatom.

Kolodzey Tamás

Vendégeskedtek

A DVTK Jegesmedvék két tagja és ceremóniamestere a válogatott meccsek miatti szünetben a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde vendégei voltak. Adorján Attila, Albert Tibor és Siku jó hangulatú foglalkozást tartottak a kicsiknek, akiknek mosolyt fakasztottak az arcukra. A kisgyerekek a saját maguk által készített ajándékokkal kedveskedtek a „küldöttségnek”.

A Tipsport Liga állása

1. HKM Zvolen 51 28 7 6 10 174–111 104

2. HC 05 iCLINIC B. Bystrica 51 28 6 5 12 170–123 101

3. HC Kosice 51 29 4 5 13 170–120 100

4. HK Poprad 51 25 8 3 15 150–129 94

5. HK Nitra 51 26 5 4 16 192–126 92

6. MHC Nové Zámky 51 24 4 5 18 131–118 85

7. DVTK Jegesmedvék 51 21 6 6 18 137–136 81

8. Dukla Trencín 51 22 5 4 20 132–121 80

9. HC 07 Detva 51 16 3 6 26 135–171 60

10. MAC Újbuda 51 15 3 7 26 142–178 58

11. MHk 32 Liptovsky Mikulás 51 15 2 3 31 121–160 52

12. MsHK DOXXbet Zilina 51 9 7 4 31 135–198 45

Megjegyzés: az első hat helyezett automatikus résztvevője lesz a rájátszásnak, míg a hetedik-tizedik helyezett közül kettő csatlakozhat majd a folytatáson szereplő első nyolchoz.

Jött és ment

A Jegesmacik háza tájáról érkezett még az hír, hogy a közelmúltban igazolt Jus­tin Parizek átesett a mindenre kiterjedő orvosi alkalmassági vizsgálaton, amely kimutatta, hogy a csatár nincs a játékra alkalmas állapotban, ezért a DVTK Jegesmedvék felbontotta a szezon végéig szóló szerződését. Parizek a február elsején HKM Zvolen elleni mérkőzés előtt érkezett meg Miskolcra, de nem tudott hasznára válni a piros-fehéreknek.

