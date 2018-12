A járdához csapódott a megütött férfi feje Homrogdon

A megalapozott gyanú szerint december 9-én este a két férfi egy kocsmában italozott, és közöttük korábbi nézeteltérés miatt vita alakult ki. A veszekedést záróra után is folytatták az utcán, majd kölcsönös lökdösődés és ütésváltás után a gyanúsított ököllel, nagy erővel megütötte a sértett fejét, aki úgy esett el, hogy fejét a járdába beütötte.

A sértett az esés következtében életveszélyes koponyasérülést szenvedett. Mivel a gyanúsított felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követhette el a cselekményt, így ennek várható elrendelése miatt feltehető, hogy megszökne, elrejtőzne.

Mivel pedig vele szemben erőszakos, garázda jellegű cselekmények miatt korábban is folytak eljárások, és a sértettel már korábban is volt tettlegességig fajuló konfliktusa, ezért fennáll annak a veszélye is, hogy újabb bűncselekményt követne el szabadlábon hagyása esetén. Mindezek alapján a bíróság indokoltnak tartotta a letartóztatása elrendelését. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.

ÉM

