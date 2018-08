A hőség a miskolci judokán is kifogott, de odateszi magát

A rendkívüli érdeklődés miatt a szokásos három helyett négy tatamin rendezik péntektől vasárnapig a 100 ezer dollár össz­díjazású Budapest Judo Grand Prix versenyét a Papp László Budapest Sportarénában. Az előzetes nevezések szerint öt földrész 90 országának 626 versenyzője érkezett volna az olimpiai kvalifikációs eseményre, s a szervezők emiatt is az előzetesen megadott 10 órás kezdést 9.30 órára módosították mindhárom napon.

Hasznosabbnak ítélte

Ami a magyar résztvevőket illeti, a rendező jogán hazánk minden súlycsoportban négy versenyzőt indíthatott volna. Ám a szakvezetők nem minden súlycsoportban használták ki e lehetőséget különböző okok miatt. Miskolcot előzetesen három versenyző képviselte volna, a világranglista 14. helyezett 70 kg-os Gercsák Szabina (Miskolci Judo Club) ifjúsági ­olimpiai, világ- és Európa-­bajnok mellett a Miskolci VSC két sportolója, a 78 kg-os ­Faragó Petra és a 90 kg-os Tóth Apor is bekerült az előzetes keretbe. Ám az MVSC két dzsúdósa nem szerepelt már a sorsolás névsorában sem. Tóth Apor megsérült a keret­edzésen, míg Faragó Petra japán edzőtáborozásra utazott, a válogatott szakvezetése ezt ugyanis hasznosabbnak ítélte, mint azt, hogy egy, esetleg két mérkőzésen Budapesten lépjen pályára a miskolci reménység.

Hetedik kiemelt

A számítógépes sorsolás előtt Nasar Al-Tamimi, a Nemzetközi Judo Szövetség /IJF/ kincstárnoka, majd dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke köszöntötte 86 ország 578 versenyzőjét, a csapatok vezetőit, a delegáltakat. Az üdvözlő szavak után 232 női és 346 férfi versenyző súlycsoportonkénti sorsolása történt meg. A női 70 kg-os mezőnyben – ahol 38 induló van – Gercsák Szabina hetedik kiemeltként erőnyerő lesz az első fordulóban, majd az orosz Kireeva ellen mérkőzik.

A sorsolás végeztével Toncs Péter, női szövetségi kapitány kérdésünkre elmondta: akiktől jó helyezést remél, azok viszonylag jó sorsolást kaptak, a fiataloknak inkább csak a nemzetközi mezőnyhöz való szoktatás a cél. A miskolciak üdvöskéjének sorsolását kifejezetten jónak ítélte. Bár Szabina az utóbbi időben kapott egy-két pofont, most felkészülten várja a versenyt, s kifejezetten jó eredményt vár tőle a kapitány. Pánczél Gábor, a férfiak szakvezetője is derűlátó, az esélyesek verhető ellenfelekkel néznek majd szembe, s akár több érem is lehet ebből. A többiek – inkább csak próbálkozhatnak, s megízlelhetik, milyen is a legjobbak ellen mérkőzni.

A Budapest Judo Grand Prix versenyei ma 9.30-kor kezdődnek, az első nap döntőire és helyosztóira 16 órától kerül sor.

Felkészült, bizakodnak

A sorsolás ismeretében kérdeztük meg Flórusz Jánost, Gercsák Szabina edzőjét, milyennek látja az esélyeket, mit vár tanítványától?

– Nagyon készültünk erre a hazai eseményre. Úgy tűnik, szinte minden rendben van, ám a hőség rajtunk is kifogott. Szabina nem tud enni, inkább csak folyadékot fogyaszt, s a testsúlya így 68-69 kiló között mozog. Ami azért nem jó, mert ha két riválisát legyőzi, – ami szinte kötelező – akkor azzal a holland lánnyal kerülhet össze, akit egyszer megvert, másodszor hosszabbítás után kapott ki tőle. De azt tudni kell: Van Dijke, a 78 kg-os súlycsoportból fogyaszt, s így erősebb lehet. Biztos vagyok benne, Szabina odateszi magát, s ha sikerrel veszi ezt az akadályt, bármi lehet…

További három

Az ifjúsági válogatottal nem csupán Faragó Petra utazott el Japánba mint miskolci cselgáncsos, hanem az MVSC két másik fiatalja, Turánszki Zalán (90 kg) és Kriza Anna (44 kg) is, illetve a Miskolci JC dzsúdósa, Czerlau Jennifer (70 kg).

ÉM-TZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA