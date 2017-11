„A honvédelem nemzeti ügy, nem tekinthető pártpolitikai kérdésnek…”

Biztonsági környezetünk Európában folyamatosan alakul, változik. Különböző típusú veszélyek vannak és fenyegetik Magyarországot is. Éppen ezért megbízható szövetségesekre és új képességre van szüksége Magyarországnak és a Magyar Honvédségnek” – hangsúlyozta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter azon az előadáson, amelyet Biztonság – a honvédelem és a haderő szerepe, avagy mit tudunk tenni a hazáért címmel a Miskolci Egyetemen tartott az intézmény honvédelmi napja keretében.

A biztonságért dolgozni kell

A szaktárca vezetője kiemelte, hogy egy világos stratégia mentén megkezdődött a Magyar Honvédség korszerűsítése, amelynek egyetlen végcélja van, „a magyarok, Magyarország biztonságának hatékony szolgálata.” „A honvédelem azért is nemzeti ügy – emelte ki a miniszter –, mert pártállástól függetlenül mindenkinek fontosnak kell lennie, hiszen mindenkinek van hazája és ahhoz szükség van a honvédelemre, amely a biztonságot garantálhatja. A biztonság azonban nem állandó, azért a felelősöknek folyamatosan dolgozniuk kell. Ez a tevékenység azonban nem csupán a katonákra hárul, hanem minden magyar állampolgárra a maga területén. Ha másként nem, akkor azzal, hogy értékrendjében benne van a haza védelme, a haza megbecsülése, amely a mi közös nevezőnk…”

Dr. Simicskó István arról beszélt, hogy minden korábban tapasztaltnál változóbb az a világ, amiben most élünk, és ez még intenzívebb odafigyelést kíván a honvédelemtől. Már azzal, hogy az ezredforduló hajnalán megszűnt a korábbi klasszikus kétpólusú világ, amely leegyszerűsítve a NATO és a Varsói Szerződés szembeállását jelentette, egy teljesen új biztonsági helyzet alakult ki.

„A XXI. század pedig egy hihetetlenül bonyolult, rengeteg veszéllyel teli világ – mondta a honvédelmi miniszter. – 2001. szeptember 11-e jelentette az igazi fordulópontot, amikor a világ legerősebbnek tartott hatalmát érte támadás. Megdőlt az a korábban hangoztatott elmélet, hogy itt van a világbéke. Ráadásul a világ változása elkezdődött akkor, és az elkövetkező 20 évben többet fog változni az életünk, mint az előző 300 esztendőben…”

Háború a kibertérben

A korábbi világméretű konfliktusok helyét átvették a nagyon elhúzódó és ezért is ugyanolyan veszélyes helyi konfliktusok itt, Magyarország közvetlen közelében is. „Arra is fel kell készülnünk, a hatalmas technikai fejlődés magával vonta azt is, hogy a hagyományos eszközökkel vívott háborúkon kívül kialakult más területe is a háborúknak, a kibertérre – hívta fel a figyelmet a miniszter. – Sorra jönnek létre olyan bázisok, amelyek az információs hadviselésről szólnak. Ezt láthatjuk ma a világban és ez ma főleg a fiatalokat érinti. Nekik kell felkészülniük igazán az ez ellen való védelemre. Mindezek mellett ott van még mindennek okozói, a lelki bajok. Fontos, hogy stabil, megalapozott értékrend mentén hozzunk döntéseket.”

Terrorveszély

Dr. Simicskó István szólt a migrációról is, amely világméretekben jelent veszélyt, mert a migrációt folyamatosan kihasználják nemzetközi terrorszervezetek saját érdekeik érvényesítésére. „Ez nem fog megállni, hiszen sok esetben kontroll nélkül lehet bejutni az adott országba és fenntartani a terrorfenyegetést és elkövetni terrortámadásokat.”

„Megtiszteltetés a nagy érdeklődés”

Dr. Simicskó István hangsúlyozta, hogy mindig szívesen tart előadást szívéhez közel álló témákban, amilyen például a magyar honvédelem ügye. A miniszter leszögezte, hogy mindig ámulattal figyelte azokat az embereket, akik „bizonyos űrméretű edényekben is tudnak vihart kavarni”. Mint mondta, furcsának találta, amikor néhány napja megjelentek olyan híresztrelések, hogy itt, a Miskolci Egyetemen kötelező lesz az ő előadásán részt vennie a hallgatóknak.

„Szeretném eloszlatni a kételyeket – mondta előadása kezdetén dr. Simicskó István –, hogy senkinek sem tette kötelezővé senki az előadásom meghallgatását. El kell mondanom, hogy nekem mindenkor nagy megtiszteltetés, ha a haza védelméről adhatok elő, amely egy nemzeti ügy, azaz sehol, semmiképpen nem nevezhető mondjuk pártpolitikai kérdésnek. Megtiszteltetésnek tartom most is, hogy ilyen sokan kíváncsiak mondanivalómra. Mert ez azt is jelenti, hogy a haza védelmének ügye sokakat érdekel”.

