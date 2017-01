A hónap előadása decemberben is: Viktória

Szoros versenyben több előadással olvasóink szavazata alapján – akárcsak novemberben – a Béres Attila rendezte Viktória című operett lett a hónap előadása a Miskolci Nemzeti Színházban.

Olvasóink meg is indokolták döntésüket, ezekből szemezgettünk:

„Egy nagyszerű operett, amiben tökéletes egyensúlyban van a humor és a komolyság. A szereplőgárda fantasztikus, a dalok fülbemászóak, a díszletek és jelmezek gyönyörűek.” (Varga Zsolt);

„Ez egy gyönyörű szerelmi történet, mely változatos zenei köntösbe bújtatva, látványosan szórakoztatja, ejti rabul a közönséget, mindeközben megtartja az operett műfaj varázsát. Korosztálytól függetlenül mindenkinek szívből ajánlom.” (Kulcsár Tímea);

„Újra megnéztem… újra megnézném!” (Csizmadia Dorina);

„Kitűnő szereposztás, jó rendezés, kitűnő színpadi koreográfia és zenedallamok.” (Jurkó István);

„Nagyon jó, színvonalas előadás volt. Köszönjük.” (Zavarkó Istvánné)

A közönség dönthet

Folytatódik a Miskolci Nemzeti Színházzal közös kezdeményezésünk: ebben a színházi évadban is a közönség dönthet a hónap előadásáról.

A tudnivalók: akárcsak az előző szezonban, most is arra kérjük lapunk olvasóit: segítsenek dönteni róla, melyik lehet a hónap előadása a Miskolci Nemzeti Színházban. A szavazás bevált formája szerint kiadónk portálján, a Borsod Online-on adhatják le voksaikat a címoldalon található linken. Itt fejthetik ki a véleményüket az általuk látott színházi produkciókról. A legtöbb szavazatot kapott előadásé a cím.

Időről időre

A szavazásról a boon.hu oldalon, lapunkban és az Észak-Magyarország Face­book-oldalán adunk tájékoztatást. A szöveges értékelésekből időről időre összeállításokat szándékozunk közölni lapunkban.

A szavazásra bátorítunk azzal is, hogy a voksolók részére havonta 5 páros belépőt ajánl fel a Miskolci Nemzeti Színház, ezeket a boon.hu sorsolja ki.

(A szerencsés nyertesek listáját ez alkalommal januárban közöljük.)

– ÉM –

