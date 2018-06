A homoktövisben van a jövő Göncön

Két éve telepített kísérletképpen a gönci önkormányzat homoktövist. A Start közmunkaprogram adott erre lehetőséget. A bokrok szépen nőnek, de a szüret még várat magára, a homoktövis ugyanis a telepítés utáni harmadik évben fordul termőre.

Eladásra is gondolnak

Sivák János polgármestertől megtudtuk, már az idén is van egy-két bokor, amelyen látszik, milyen lesz majd a termés. Az a tervük, hogy a rendkívül értékes bogyókból lekvárt főznek az önkormányzat konyháján, és a gyerekek étkezését egészítik majd ki vele. Később, ha jó lesz a termés, akár eladásra is gondolhatnak, hiszen a homoktövisből készült termékeket gyógyászati célokra is használják.

Sivák János hozzátette: bár a homoktövis ágai igen szúrósak, a szüret pedig időigényes, de a városban sok a képzetlen ember, így az ültetvény a számukra hosszú távra biztosítana munkát. „Jövőre derül ki, hogy tudják-e kesztyűben szüretelni, vagy az a módszer lesz-e jobb inkább, amit innen-onnan hallottak, hogy a bogyós ágakat lefagyasztják, és akkor már egyszerűen le lehet rázni a termést. Mi is várakozással tekintünk az első homoktövisszüret elé” – fogalmazott a polgármester.

– HE –

