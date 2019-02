A homeopátia az egyik népszerű gyógymód

A magyarok többsége elutasítja a homeo­pátiás szereket érintő korlátozásokat – derült ki egy friss kutatás eredményeiből. A felmérésből kirajzolódik: a közvélemény túlnyomó többsége ragaszkodik ahhoz, hogy a hagyományos gyógyászat mellett megmaradjon választási lehetősége a kiegészítő, komplementer eljárások irányába is. A megkérdezettek többsége szerint a különböző módszerek együttes alkalmazása a hatékonyan működő orvoslás alappillére, és azt is támogatja, hogy a hagyományos módszerek mellett egyéb, kiegészítő megoldások is elérhetők legyenek az egészségügyben.

Elégedettek voltak

A homeopátia továbbra is népszerű, a megkérdezettek közel 57 százaléka bízik benne. Ezt támasztja alá a homeopátiás gyógyszereket szedők aránya is: a válaszadók 64,6 százaléka vett már igénybe valamilyen homeopátiás gyógyszert.

Azok többsége, akik már használtak ilyen készítményeket pedig azt nyilatkozta, hogy teljes mértékben elégedett volt annak hatékonyságával. Ezek a legfontosabb eredményei a Boiron, franciaországi székhellyel rendelkező homeopátiás gyógyszergyártó cég és a Forecast Marketingkutató Kft. friss, reprezentatív kutatásának, amely a magyarok homeopátiás szerek fogyasztásával kapcsolatos szokásait vizsgálta.

Kiegészítő terápiák

Az eredmények azt mutatják, hogy a választás lehetősége a különböző gyógymódok között hangsúlyos szerepet tölt be az emberek életében. Tízből kilenc megkérdezett számára kulcskérdés, hogy többféle gyógymódról kaphasson kielégítő tájékoztatást kezelő­orvosától. A megkérdezettek 43,8 százaléka nevezte nagyon fontosnak, hogy orvosuk a különböző kiegészítő terápiákkal kapcsolatban is tudjon felvilágosítást adni és ezeket szükség esetén alkalmazza is. Emellett azoknak a száma is jelentős, akik fontosnak vagy közepesen fontosnak tartják ezt a kérdést, ők együttesen 42,4 százalékot tesznek ki.

ÉM

