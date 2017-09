A hölgyek, a gyerekek és a szeniorok is nyeregben

Az utóbbi pár év gyakorlata szerint idén is a somoskőújfalui falunaphoz, azaz szeptember 9-hez kötődik a 21. Nordtechnik–Salgó Kupa egyéni indításos kerékpáros hegyi időfutam­verseny.

Hagyomány

Az immár két évtizedes hagyomány szerint most is a szokásos két kategóriában (országúti és hegyikerékpár) és a résztvevők számához, korösszetételéhez jobban igazodó korcsoportokkal számolhatnak az indulni vágyók a nemzetközi viadalon. A 3,8 kilométeres, 180 méteres szintkülönbségű közúti szakaszt a hölgyek, a gyerekek és szeniorok kivételével a többi korosztálynak kétszer kell teljesíteni, és a futamok össz­ideje adja a végeredményt. Rajt tehát most szombaton 10 óra 30-kor a somoskőújfalui templom mögül, cél a salgóbányai Krisztus-szobor.

Ugyancsak az elmaradhatatlan hagyományok egyike a sztárvendégek jelenléte és indulása. Idén a már tavaly is beharangozott, de az Euro­sport csatorna által az utolsó pillanatban kommentátori szerepre „elcsábított” többszörös magyar mountain bike és országúti bajnok, Szeghalmi („Bodrogiverő”) Bálint újra jelezte részvételi szándékát, és az egy évvel ezelőtti női győztes, az ugyancsak számos bajnoki címnél tartó Kenyó Anita is bejelentkezett. Bár az itthoni versenynaptár zsúfolt, de jó néhány törzsinduló azért már így is előre jelezte indulását, és természetesen szlovákiai kerékpáros barátaink is várhatóak. A gazdag díjazású versenyt, mint mindig, most is gulyásparti zárja.

