A hokiban ez is elérkezett: jön a Kassa–Miskolc rangadó

A szlovák „alapú” küzdelemsorozat harmadik fordulója megtiszteltetést hoz a piros-fehérek számára. A Macik abban a hivatalosan 8347-es befogadóképességű csarnokban szerepelnek, amely világbajnoki mérkőzéseknek is otthon adott. A HC Kosice – DVTK Jegesmedvék találkozót 17 óra 30 perckor kezdik. A piros-fehéreket – első ligarangadójukon – várhatóan népes szurkolótábor biztatja majd a Miskolc testvérvárosában.

Sok magyar megy

A Maciknak ismét helyi sporttörténelmi jelentőségű mérkőzés következik. Hazai bajnoki-, vagy ligaszereplésük során még soha nem játszottak akkora csarnokban, mint a kassai aréna, amely világbajnoki mérkőzéseknek is otthont adott már. A hivatalosan 8347-es befogadóképességű komplexumban várhatóan népes miskolci (magyar) szurkolótábor lesz jelen, hiszen Kassa csak 90 kilométerre található, ezért sokan választják majd ezt a kedd esti szórakozást.

A diósgyőriek nyitrai bemutatkozása nem sikerült, a zsolnaiak ellen viszont ráncfelvarráson ment keresztül a csapat és sima győzelmet aratott. Az két mérkőzés után is látszik, hogy az otthon játszó alakulatok előnyt élveznek az utazóval szemben, hiszen az öt-hat órás buszozások nyomot hagynak a lábakban (ilyen tapasztalat birtokába jutott a zsolnai vezetőedző is). Glen Hanlon, a miskolciak kanadai vezetőedzője pedig leszögezte:

– A jégkorong az a műfaj, amelyben nem lehet hullámozni. Ha egy csapat rosszul kezd, gólokat kap, csak futni fog az eredmény után. Már többször hangsúlyoztam a fiúknak, hogy nekik hatvan percen keresztül kell megfelelő teljesítményt produkálniuk, nincs olyan, hogy csúcsra járatunk, majd felvesszük az utazósebességet, vagy picit pihenünk. Nagyon kell figyelni az emberelőnyös-, vagy hátrányos helyzetekben, a ziccerek megfelelő értékesítése pedig sorsdöntő.

Legalább fél ház

A Zsolna elleni mérkőzés egyik legjobbja Vas János volt. A csatár három találathoz asszisztált, de ha szerencsésebb, saját maga is feliratkozik a gólszerzők közé.

Már volt alkalmam hét-nyolc, sőt tizenhétezres csarnokban korongozni, de több társam nem mondhatja el ugyanezt.” Vas János, a DVTK Jegesmedvék gólerős csatára

– Másodszorra teljesen más mentalitással korongoztunk, mint a nyitányon – közölte a csupa szív hokis.

– Nyitrán nem jártak a lábaink, keveset korcsolyáztunk és ennek Kassán nem szabad így történnie. Jó, érdekes, izgalmas és ­színvonalas mérkőzésre számítok, no meg nagy közönségre.

ÉM-KT

Csodálatos

A miskolci jégcsarnokba járók jól emlékezhetnek a közelmúltra, amely már a lecsengett. A csarnok nyáron fejlesztésen ment át, az üvegablak mögötti páholyrészt teljesen átépítették, és világszínvonalú skyboxot alakítottak ki a második emeleten. A térelemekkel elválasztott helységekben (két sorban) négy-négy széket helyeztek el ott, de láttunk tízes szobácskát is. A boxokba ötvenkét széket tettek, de szükség esetén ez a szám legalább hetvenre emelhető, sőt aki akar, állhat, ebben az esetben pedig legalább százan onnan nézhetik a csatákat. A vendégeknek nem kell lemenniük, hiszen mellékhelyiségeket is csináltak, az ellátásról pedig bárszerűen gondoskodik a személyzet. A munkálatok mintegy huszonötmillió forintba kerültek, most pedig szabad a gazda: azok a cégek, társaságok, vagy éppen magánszemélyek, amelyek és akik áldoznak a szuper kényelemre, igényesek és tehetősek, extra körülményeket teremthetnek maguk számára.

Szlovák jégkorongliga - Nyert a DVTK, kikapott a MAC Budapest/Miskolc/Poprád - A DVTK nyert, a MAC kikapott a szlovák jégkorongliga vasárnapi játéknapján. Az újbudaiak 3-1-re maradtak alul a Poprad vendégeként, a miskolciak otthon 6-2-re kerekedtek a Zilina fölé. Eredmények, Szlovák Liga (Tipsport): HK Poprad (szlovák)-MAC Újbuda 3-1 (1-1, 1-... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Hatra csak egy válasz érkezett Miskolc - Pénteken este vereséggel kezdte szlovákiai Tipsport Ligás szereplését a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. A mérkőzést színvonalas ceremónia vezette fel: volt köszöntés, fény- és hangjáték, sőt elhangzottak a himnuszok is. A remek hangulatot csak fokozta, hogy a hazaiak mindössze 57 másodper... Tovább a cikkhez

Szlovák jégkorongliga - Vereséggel mutatkozott be a DVTK Jegesmedvék csapata Miskolc/Nyitra - A DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata elvesztette története első mérkőzését a szlovák ligában. A legutóbbi idényben Erste Liga-döntős miskolciak a Visegrád Kupa-győztes HK Nitra otthonában kaptak ki 6-1-re. A vendégek találatát a finn Rasmus Kulmala szerezte. Eredmény, Szlovák L... Tovább a cikkhez

DVTK Jegesmedvék: Már nagyon várják a kalandot Miskolc - Pénteken kezdi szlovákiai Tipsport Ligás szereplését a DVTK Jegesmedvék hokicsapata. A piros-fehérek Nyitrán vívják első meccsüket, 18 órától a HK Nitra vendégeként lépnek jégre. A szezonnyitó alkalmából a miskolci Vigadóban tartották a klub sajtótájékoztatóját szerdán este, ezen Glen H... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA