A hóhatár fölött Bánkúton

Amikor pár nappal ezelőtt leesett az idei első hó, már sejteni lehetett, hogy azért az többet jelent majd, mint hogy ismét az utak csúszóssága és a járdák – vélt, vagy valós – takarítatlansága legyen a fő téma.

Hóra várva

A városlakók számára persze érthetően fontos szempont, hogy biztonsággal és balesetmentesen tudjanak eljutni gyermekeikkel az óvodáig, iskoláig, aztán meg saját munkahelyükig, és ugyanezt fordítva végigcsinálni a nap végén. És akkor még az elengedhetetlen bevásárlást nem is említettük.

Lécre fel!

A téli sportok szerelmesei azonban „hószagot fogtak” és folyamatosan kémlelték a közeli hegyeket, mert azt sejteni lehetett, hogy ha itt lent esik, akkor odafent megkétszerezve esik a hó. Mert bizony nálunk is, ahol nincsenek magas hegyek, létezik a hóhatár fölött kifejezés. Odafent ugyanis minden más…

Sokan elő is vették a sífelszerelést, kicsit karbantartották, hogy azonnal készek legyenek, ha jön a hír. Csütörtökön aztán jött is: a Bánkúti Sícentrumban kitűnő minőségű 20 centis hó van, pénteken pedig elindítják a felvonókat is. Így is történt. Aki tehette, már pénteken elszabadult munka­helyéről, vagy az iskolából és iszkiri Bánkútra. Szombaton és vasárnap pedig igazi téli nagy­üzemben működött a sícentrum. Kicsik és nagyok élvezték a fehér hótakaró minden előnyét.

ÉM

