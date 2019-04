A hitelesség a legfontosabb pillér

Jubileumát – nem is akármelyiket – ünnepelte idén az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett X. Quintessence Pálinka- és Párlatverseny. A megmérettetésre idén 2006 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ciprusról. Közép-Kelet-Európában ennél nagyobb mintaszámú verseny még nem volt a pálinkaversenyek történetében. A nevezett pálinkák és párlatok 296 nevezőtől, 164 településről származnak. A számok nem hazudnak – tartja a mondás, és ennek szellemében egy kis játékkal színesítettük Takács László versenyigazgatóval a beszélgetésünket.

Számokat mondok, mi jut eszébe róla? Az első a 41.

2010-ben az első versenyünkre ennyi minta érkezett. A baráti társaságunkban mi már előtte is foglalkoztunk pálinkával, és 2008-ban neveztünk a gyulai versenyre, és az ottani élmények hatására azt gondoltuk, nekünk is kellene valami hasonlót csinálnunk. Persze először is jó pálinkát – mert akkor és ott az elsőt, amivel neveztem kiszórták –, ez sikerült, 2010-re már érmes lettem. Ezután döntöttünk úgy, hogy mi is rendezünk egy viadalt. Egyeztettem egy szervezővel, hogyan és miként lehet egy olyan versenyt rendezni, ami hosszú távon az alapokat lerakva egyre erősebb lehet. Az elsőt arra szántuk, hogy megnéztük, hogyan működik, igazából nem is nagyon hirdettük meg. Tudatos dolog volt, tanulóév, aztán a másodiktól megkezdődött az „igazi” történet.

A második szám 2014.

Ebben az évben léptünk először 1000 felé a nevezett minták alapján. Mindez azért is volt érdekes, mert eljutottunk oda, hogy megkérdőjelezhetetlenül Magyarország legnagyobb versenyévé nőttük ki magunkat.

A harmadik szám 2006.

Az idei abszolút rekord nevezési szám, bevallom, nem számítottunk ennyire. Az is látható volt, hogy a korábbi évekhez képest volt cserélődés a nevezők között. Voltak, akik távol maradtak, remélem, csak „pihentek”, de számos új nevezővel sok új tétel is érkezett. A 2006 pedig azért is jelentős, mert nem tudunk Európában ettől nagyobb nevezési számról.

Mi, ha van egyáltalán titok?

Nagyon nehéz megfogalmazni, miben vagyunk mások, jobbak, mint a többi viadal. Az egyik legfontosabb mindenképpen a hitelesség, amit hosszú évek munkájával értünk el. Meg tudtunk maradni úgy kicsiknek, hogy mellette nagyok vagyunk. Próbálunk önzetlenül tenni a pálinkakultúráért, akik nálunk ebben segédkeznek, nincs semmilyen érdekeltségük a pálinkás világban, és ezzel mindenki tisztában van. Persze nem hibátlan a mi munkánk sem, de mindig meg tudunk újulni, amit a szakma elfogadott. Hozzuk azokat az érmes átlagokat, amik nemzetközi szinten elfogadottak és reálisak, ami azzal is jár, hogy a növekvő nevezési számok miatt egyre nehezebb dobogós helyezést elérni. Vannak, akik nehezen élik meg, ha lemaradnak róla, de évről évre emelkedik a színvonal, egyre jobb pálinkák érkeznek, azaz mindenkinek folyamatosan fejlődnie kell, ha eredményes akar lenni. Élesedik a minőségi verseny, és egyre erősödünk a külföldi nevezésekben is.

Vissza a számokhoz. Gondolta volna, hogy elérkezik a 10.?

Mi igazából minden verseny előtt sportosan gondolkodunk, azaz a következő mérkőzést kell megnyernünk… Mindig van egy-két dolog, ami pengeélen táncol, utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy azok az újítások, melyeket bevezettünk, sikeresek lettek, de ezt előre nem tudhatjuk. Nekünk évről évre nem volt honnan lemodellezni az újításokat, viszont mi már mintaként tudunk másoknak szolgálni.

Utolsóként 2019/2020…

Már elkezdtük a versenyt szervezni, és természetesen ismét sok újdonság várható. Leginkább a versenykiírásban kell olyan dolgokat megfogalmaznunk, amire rá tudnak készülni a versenyzők. Akarunk például kötelező kategóriát indítani „klasszikus” pálinkával. A számítógépes rendszerünkben 40 ezer feletti a bírálatok száma, és látszik, melyek azok a termékek, melyek értékelése labilis, ezeket a felkészítő tréningeken kell javítanunk. Mi „bentről” azt is látjuk, hogy mely területeken van még csiszolni valónk. Tíz év eltelt, hozzá kell nyúlnunk néhány – általunk kőbe vésettnek hitt – szabályhoz is, ami a versenyt még jobbá teszi. Ez viszont azzal járhat, hogy nem lesz annyi nevező. Ez sem lenne tragédia, a célunk az, hogy akik jönnek, a legjobbjukat hozzák, minden tétel minőséget képviseljen.

Pásztor Attila

Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett X. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyre a tavalyi 1739 mintaszám után az idén 2006 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ciprusról. A verseny abszolút győztese a Potio Nobilis lett, Sepsiszentgyörgyből.

Évek óta rendszeresen, egyre nagyobb számban érkeznek a megmérettetésre külföldi nevezések is. Korábbi években Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ausztria, Kína, Ukrajna, Németország, Törökország volt az az ország, ahonnan érkeztek minták, az idén ez kiegészült Ciprussal.

A Quintessence Pálinkaverseny díjazottjaként szerepelni rangot és szakmai elismerést jelent nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében.

