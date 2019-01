A hidat lezárták, ezért most óriásit kell kerülni Perén

Óriási gondot okoz a pereieknek, hogy november 16-án lezárták a településre vezető Hernád-hidat biztonsági okokból. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. akkor azt ígérte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy „a híd teljes körű felújítását a lehető leghamarabb elindíthassák, addig is szakértők bevonásával vizsgálják meg, hogy milyen ideiglenes beavatkozásokkal lehet a forgalmat, akár csak részlegesen is, újra megnyitni a hídon.”

Azóta másfél hónap eltelt, de nem sok minden történt az ügyben. Ottjártunkkor csak egy behajtani tilos táblát láttunk a hídra vezető úton, alatta írás: „Figyelem az út lezárva!”

Nem áll meg Encsen

– A legnagyobb problémánk az, hogy a perei gyerekek Ináncsra járnak iskolába, de a települést most csak jókora kerülővel tudják elérni – mondta lapunknak Blaskó István, Pere polgármestere. – A híd lezárása óta fél órával hamarabb kell elindulniuk, mert a busz most a Hernádbűd–Gibárt–Encs–Ináncs útvonalon közlekedik Peréről. Ugyanez a problémája a településünkön működő panziónak, aminek a konyháján napi kétezer adag ételt főznek a környező gyermekintézményeknek és az időseknek. Aki pedig például vonattal jár Miskolcra dolgozni, még rosszabbul járt. A perei busz ugyanis nem áll meg az encsi vasútállomáson, így kerülővel kell neki is eljutnia az ináncsi állomásra – sorolja a gondokat a polgármester.

Hozzáteszi: eddig annyi történt, hogy búvárok jártak a hídnál, valamit vizsgáltak, de neki nem mondtak semmit. Blaskó István szeretne összehívni a közeljövőben egy tanácskozást a közútkezelő és a térség országgyűlési képviselőinek a részvételével, hogy a probléma minél hamarabb megoldódjon.

ÉM-HE

