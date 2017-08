A hétvégén: Expert-Fps Vitorlás Kupa Hejőkeresztúrban

Expert-Fps Vitorlás Kupa néven első országos vitorlás versenyét rendezi a Deboti VSE a kalóz hajóosztály részére augusztus 12–13-án a hejőkeresztúri tavon.

Az egyetlen

A Magyar Vitorlás Szövetség naptárában szereplő versenyek közül ez az egyetlen kiemelt (1.2 faktorszámú) ranglistaviadal, amelyet a Dunától keletre rendeznek.

A regattára a helyi versenyzőkön kívül balatoni, velencei- és Fertő tavi sportolókat várnak a szervezők, akik az ősszel sorra kerülő Európa-bajnokságon való részvételéért is vízre szállnak, mert az Expert-Fps Kupa egyben válogató is számukra. Az indulók között már biztos, hogy több magyar bajnoki címmel rendelkező résztvevő és bajnoki dobogós párosok is érkeznek.

A kalóz osztály a legnépszerűbb svertes (nem tőkesúlyos) kétszemélyes, két alap vitorlával szerelt osztály Magyarországon. A népszerűség oka a jó társaságon, az izgalmas versenyeken kívül az, hogy a kalóz könnyen sólyázható, bármilyen személygépkocsi után vontatható, időtálló hajótípus, mely Közép-Európa tavain szintén gyakran megtalálható. Az osztály népszerűségét az is mutatja, hogy olyan neves vitorlázók is kipróbálták magukat a mezőnyben, mint Weöres Márta (470 olimpikon) Berecz Zsombor (finn, laser olimpikon), Nyári Gyula (470 olimpikon), Székely Antal (finn olimpikon), továbbá Ian Ainslie volt Amerika Kupa csapatkapitány és olimpikon. A verseny rajtja szombaton 10, vasárnap 9 órakor lesz. A hajók két nap alatt 7 futamon mérik össze tudásukat. Az összesített eredmények kihirdetésére a vasárnapi utolsó futam befejezését követően 1 órával kerül sor.

Egyre magasabbra

A helyszínt az évről évre szépülő Demeter Vitorlás Kemping biztosítja, és a szervezés is jó kezekbe került Bödör Gergely (Deboti VSE szakmai vezetője) személyében, aki világbajnoki ezüst­érmes és többszörös magyar bajnok vitorlázó. A verseny névadó szponzorai és egyben főszervezői között is aktív vitorlásokat találunk. Hajdú László (többszörös magyar bajnok vitorlázó) az Expert Társaságok alapítója és vezetője, míg Nyeste Gábor (többszörös ranglista győztes vitorlázó) az Fps ügynökség egyik alapítója és egyben ügyvezetője. A fő támogatók és a rendező egyesület célja, hogy a következő öt évben egyre magasabb szintre emeljék a szakmai színvonalat további hajóosztályok (például finn-dinghy) bevonásával, mindezt olyan módon, hogy a sportág iránt érdeklődők – a helyszín egyedi adottságait is kihasználva – testközelből ismerkedhessenek meg a vitorlázás szépségeivel.

ÉM

