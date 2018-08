A hetes a harmincasok száma

A Miskolc Városi Sportiskola sportolója az értékes második helye mellett egyéni rekordokat is elért: magasugrásban 164 centiméterre, 200 méteren pedig 25,55 másodpercre javította korábbi legjobb eredményeit.

A huszonkilenc éves versenyző edzésmunkáját Szász László irányítja-koordinálja, de tevékenységében segíti László István, Schweikhardt Gyula és Tigyi József is.

Készséggel elismerem, hogy olyan eset, amely vele történt és történik, ritkaságszámba megy.” Szász László

– Nemes Rita személye és szereplése tanmesének is beillik arról, hogy kilenc esztendőnyi kihagyás után is vissza lehet kapaszkodni az élmezőnybe – mondta Szász László, aki egykor maga is remek közép- és hosszútávfutó volt. – Azt persze készséggel elismerem, hogy olyan eset, amely vele történt és történik, ritkaságszámba megy. Tavaly kezdte újra, gyakorlatilag a nulláról indult, és máris megint bizonyította tehetségét, meg azt, hogy kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. Azon már hiába sajnálkozom, hogy majdnem egy évtizede hátat fordított a sportok királynőjének, inkább előre tekintek. Örömmel tölt el, hogy rendkívül motivált, frissnek érzi magát és itthon máris a legjobbak közé tartozik, ez azonban nála semmiképpen nem a végállomás. Igenis van realitása annak, hogy visszakapaszkodjon a nemzetközi vérkeringésbe, kijuthat az Európa-bajnokságra, sőt szerény véleményem szerint még akár világ- és olimpiai részvevő is válhat belőle. A hétpróba abban nagyon hasonlít a maratonira, hogy ez az idősebbek száma. Itt már az elvégzett munka és a rutin számít, a „hetes”, ha valaki harminc körüli, jobb korban és karban van, mint egy tizennyolc éves versenyző, aki teljesen éretlen erre a nehéz műfajra. Zsivotzky Farkas Györgyi például harminchárom esztendősen lett kontinensbajnoki szereplő. Újdonsült tanítványom egykor 400-as volt, ezért teljesen érthető, hogy egyelőre nem megy neki a magasugrás és a súlylökés. Előbbiben nem is olyan régen még 140 centimétert sem produkált, de tisztán látom, hogy a testmagassága és a tudása alapján a 175-re is alkalmas. Ha szabad így fogalmaznom, akkor a súlylökés is lyukas száma. Az egyéni rekordja 11,82 méter, de 13,50 körülit kell hoznia, ezért most elővesszük ezt a „részt”. Már hallom is a laikusok szavait, mely szerint manapság pár centiméterért is sokat kell szenvedni, így métereket javulni szinte lehetetlenség, de ez nem így van. A kétkedőknek megjegyzem, hogy 18 és 20 méter között valóban szakadék tátong, 11 és 13 méter között viszont nincs nagy különbség, ennyit lehet fejlődni. Ritának most az a dolga, hogy építkezzen, kerüljön be a nemzetközi körforgásba és ha ez sikerül neki, akkor jöhet a következő lépcsőfok.

Manapság, nyolc órai munka mellett, természetesen az MVSI kiválóságának sem lenne fenékig tejfel, ezért mint megtudtuk, klubja segítségére sietett, állást ajánlott számára. A napi négyórás munka már nagy segítség, a sportoló pedig a teljesítményével akarja visszafizetni a támogatást.

– Hét számot összerakni óriási feladat nekem és az edzőmnek is – mondta Nemes Rita. – Sokat tanulok, de ugyanazt mondta nekem Szász László is. Gyakorlat teszi a mestert és nekem most tényleg sokat kell gyakorolnom. Szereplésemet nem ragozom túl: látom az eredményeket, az erényeimet és a hiányosságaimat is. Amit eddig kiharcoltam, nyolc órás munka mellett értem el, a jövőben reményeim szerint nyugodtabb körülmények között, rendezettebb háttérviszonyokkal tekinthetek előre. Ha nem szeretném az atlétikát, és nem élvezném azt, amit csinálok, nem tenném. Tudom, hogy vannak erősebb és gyengébb számaim, az előbbieket fényeznem, az utóbbiakat pedig tanulnom kell. Szerencsére ­könnyen tanulok, nincs is túlságosan nehéz dolgom, mert a gimnáziumban minden műfajjal megismerkedtem, most a pedig technikám csiszolásánál tartok. Akár tetszik, akár nem, mégis igaz: nem kell mindent csodaszépen, oktatófilmszerűen előadnom, sajátos technikával is produkálhatok jó és még jobb eredményeket.

Több oka volt

Nemes Rita majd’ egy évtizeddel ezelőtti visszavonulásának számos oka volt. Akkori trénere munkakört váltott, nem akadt edzőtársa, bizonytalannak látta az MVSC helyzetét és a magán­életében is változások történtek. Ezek együttes hatása váltotta ki „leköszönését”.

