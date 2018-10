A héten a szépkorúakat ünneplik a Tisza partján

„…a várost alapító korosztályt szeretnénk a mindennapokban is ünnepelni, nem csak ezen a héten” – mondta dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere az Idősek Hete megnyitóján. A jó hangulatú köszöntő alatt majd 400 ember gyűlt össze a nemes alkalom kapcsán, hogy most is megadják egymásnak és az idősebbeknek a tiszteletet.

Feleannyi fiatal

Az Idősek Hete rendezvénysorozatot minden évben megszervezi a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületével közösen, amelyre meghívják a testvérvárosokban lévő aktív időseket, idén Polgár és Beregszász küldötteit látják vendégül. Bráz György köszöntőjében kiemelte, hogy sajnos egy elöregedő nép vagyunk, hiszen feleannyi fiatal van, mint ahány öregebb korosztályhoz tartozó lakos, így kölcsönös tiszteletet kell nyújtanunk egymásnak, hogy gördülékenyen teljenek a hétköznapok.

A héten megannyi szórakoztató előadás, szabadidős program várja az időseket. Többek között a csütörtöki napon zajlik az „Ízkavalkád” – Főzőnap a Tisza-parton elnevezésű egész napos szabadidős rendezvény, és lovas kocsikázásra is lehetőség nyílik a „Tisza-parti” városrészben. Az Agyagbanda népi zenekar tánctanulással egybekötött táncházzal zárja a csütörtöki rendezvényt.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében pénteken az aranylakodalomé a főszerep. Házaspárok előzetes jelentkezése alapján megünneplik a kerek évfordulójukat, családjuk és barátaik, valamint az idősek társaságában, számukra szervezett ünnepélyes házasságkötés, majd lakodalom formájában. Idén két házaspár jelentkezett, hogy megünnepeljék 50. házassági évfordulóját, ami valljuk be, a mai világban igazi kincs.

EF

