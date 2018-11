A helyiek is adakoztak, és elérték a céljukat Komlóskán

A komlóskai ruszin közösség számára mindig is fontos volt a hitélet, és ehhez a maiak is tartják magukat. Számukra a komlóskai görögkatolikus templom elsősorban a hit, a vallás megélésének épülete, és emellett közösségépítő helyszín is. Éppen ezért fontos a komlóskaiaknak, hogy a templom és a környezete rendben legyen.

200 éves épület

– Hamarosan 200 éves lesz a templomunk, ezért már régen megérett a külső felújításra – mondja Köteles László, Komlóska polgármestere. – 2008-tól folyamatosan újítjuk és szépítjük a templomunk belsejét, 2014-ben pedig megtörtént a templom környezetének rendbetétele. A templom külseje és a parókia épülete viszont már megérett a teljes felújítására, amelyet önerőből, a hívek adományaiból nem tudtunk volna megvalósítani. Ezért pályázatot nyújtottunk be, amelyhez kellett az egyházmegye segítő szándéka is. A pályázaton közel 25 millió forintot nyertünk, amelyhez a hívek adományoztak még 2,5 millió forintot és az önkormányzat is biztosított 2 millió forint önerőt. Ennek köszönhetően nem csupán a templom külsejét tudtuk rendbe hozni, de megújult a templomhoz tartozó parókia épülete is, ahol egyebek mellett új hőszigetelés készült és kicseréltük a nyílászárókat is. Erre annál is inkább szükség volt, mert a parókusunk immár négy települést lát el összesen, hiszen Komlóska mellett Erdőhorvátiban, Háromhután és Regécen is teljesít szolgálatot.

Az épületek felújításának avatásán a helyiek mellett megjelent Orosz Atanáz püspök is, aki megáldotta a templomot és a parókiát.

ÉM-BG

