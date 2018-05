A helyi televízió sérelmére követett el sikkasztást és csalást – 6 évet kapott

Az ítélet szerint a vádlott kezdetben gazdasági előadóként, majd pénztárosként állt a helyi televízió alkalmazásában. 2013. évtől kezdődően a sértett pénzforgalmi számlájáról többször utalt saját célra, így saját magánbankszámlájára is. Több esetben bankkártyás vásárlást is folytatott szintén magáncélra a sértett kártyájával, illetve a felvett összegeket nem fizette be a házipénztárba, azt szintén felélte több tízmillió forintos értékben. Mindezek leplezése céljából a bankszámlakivonatokat eltitkolta, azokat meghamisította.

A bíróság sikkasztás bűntettében, csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A férfi a televíziós társaság sértett részére több mint 90 millió forintot és kamatait köteles fizetni kártérítésként, a bíróság a sértett ezt meghaladó kárigényét egyéb törvényes útra utasította. A bíróság kötelezte továbbá a vádlottat a mintegy 600.000.- forint bűnügyi költség megfizetésére.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, azt, hogy a cselekmény elkövetését részben beismerte, két vádpont tekintetében tényfeltáró beismerő vallomást tett, és a kár kis részben megtérült. Azt azonban hátrányára értékelte, hogy a bűncselekményt folytatólagosan követte el, többszörös halmazatot megvalósítva.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője viszont enyhítésért fellebbezett. A büntetőper a Miskolci Törvényszéken folytatódik.

– ÉM –

