A hely szelleme inspirálja a tokaji festőművészt

Református művészetkedvelő családban cseperedett fel a tősgyökeres tokaji alkotó, Vass Etelka, akinek felmenői között több zenész is volt.

A színek szerelmese

– A nagyapám asztalosként elkészítette saját hegedűjét is, ám a zongorát eladtuk a gazdasági világválság idején – idézi fel a régmúltat Vass Etelka, aki rajztehetségével, kézügyességével és képzelőerejével már az általános iskolában is kitűnt, később tizenévesen, pedig az egyik népszerű festő műhelyében tanult. Ott igézte meg ez a miliő, majd a tokaji művésztelepen sokat csiszolódott, elsajátított ezernyi technikát és kipróbálta magát több területen. Legbelül mindig is érezte, hogy életét a festészetnek szenteli. Vass Etelkát szülővárosában mindenki ismeri, termékeny művészről van szó, megrendelőinek tábora egyre népesebb, és rengeteg munkáját elajándékozta, így számos iskolában és egyházi intézményben is megcsodálhatjuk képeit.

A koloristaalkotó intenzív hatásra törekszik, és el is éri ezt. Művei mágnesként vonzzák a fürkésző tekinteteket, és nehéz kijönni a képeiből, beszippantja a nézőt a mágikus színvarázs. Soha sem használ szürkét vagy drappot és a feketét is kerüli. Portrék, csendéletek, tájképek és nonfiguratív ábrázolások is szerepelnek munkái között. Arcpoétikai alkotásai közül a színenergiák-sorozat darabjai a legérdekesebbek talán, hiszen itt kizárólag a színek találkozását szerette volna vászonra vinni, téma nélküli, modern festmény született a fejében, ám rajongói hívták fel rá a figyelmét, hogy a nonfiguratív alkotásokon több hős is felfedezhető.

Arcok a tudatalattiból

– Tudattalanul teremtettem ezeket a figurákat. Kizárólag a színekkel akartam hatni, és nem választottam témát, senkit és semmit nem akartam megformálni. Úgy látszik, a kollektív tudatalattiból is dolgozunk, így kerülhettek az emberi arcok a képre – magyarázta a pozitív szemléletű alkotó, aki igyekszik embertársait is harmóniával, hittel feltölteni.

A tokaji alkotó azt állítja, a hely szelleme inspirálja, szerinte ez a város vonzza a művészeket, itt kimeríthetetlenül sok témát kínál a természet.

– A két folyó találkozása, a reggeli páraköntösbe bújó hegy, és még számtalan természeti csoda hívja a festőket. Tokaj a művészek zarándokhelye – állítja Vass Etelka, akinek nincsenek elérhetetlen vágyai. Még rengeteg vászonra kívánkozó téma cikázik a lelkében, és úgy véli, a teremtő által kiszabott úton végig kell mennie.

ÉM-JA

