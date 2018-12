A Hello, Dolly! hónapja

Hónapról hónapra a színházszerető olvasóink szavazatai alapján dől el, melyik produkcióé lehet a kitüntető cím: novemberben a Hello, Dolly! kapta a legtöbb szavazatot. Thornton Wilder – Michael Stewart – Jerry Herman népszerű művét Szőcs Artur rendezésében vitte színre a Miskolci Nemzeti Színház, a bemutató november közepén volt.

Szavazás a BOON oldalán

A hónap előadására kiadónk portálján, a Borsod Online-on lehet szavazni. A legtöbb támogatást kapott előadásé a cím.

Olvasóink nemcsak voksolhatnak, de véleményüket is kifejthetik ugyanitt. A Hello, Dolly!-ról például ezeket írták: „Nagyon jó volt, sok ilyen darab kellene!”. „Kétszer is megnéztem. Nagyon tetszett a rendezés, a szereposztás. Színvonalas, mozgalmas előadást láthattam.”

Az elismerésből kijutott Gáspár Tibornak (Horace Vandergelder), és Nádasy Erikának, valamint a Jászai-díjas Seres Ildikónak (őket Mrs. Dolly Levi szerepében láthatja a közönség).

A szavazók között a színház és a BOON jóvoltából páros színházi belépőket sorsoltak ki, ezeket most Jancsurák Tibor, Veres János, Gerőczi Enikő, Csapó Zsolt Emil és Molnár Pálné kapja (őket e-mailben is értesítjük).

A szavazás folytatódik, tartsanak velünk a színházban, a BOON-on és lapunkban.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA