A hegedűk fővárosában koncertezhetnek

Egészen pontosan Cremonába, amit a hegedűk fővárosaként is emlegetnek. Az olasz hangszerépítők szövetsége és a cremonai hegedűkészítő iskola az idén ugyanis egy időben rendezi meg három jubileumi fesztiválját: a Stradivari Festivalt, a Claudio Monteverdi-emlék­évet és a Kodály Zoltán jubileumi évet. A rendezvények egyik főszervezője a magyar származású Kónya István, alias maestro Stefano Cona.

– Erre a programsorozatra kaptak meghívást a Miskolci Egressy-Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar diákjai – kezdte Gergely Péter Pál, a zenekar vezető karmestere. – Azt tudni kell, Cremonában 160 hegedűkészítő mester dolgozik, és az utazás feltétele az volt, hogy az általuk készített hangszereken adják a koncertet növendékeink.

Korábban, három évvel ezelőtt már volt két koncertünk Cremonában, mindkettő nagy siker volt, ennek is köszönhetjük, hogy újra felléphetünk a városban. Az különösen izgalmas lesz, hogy az olasz mesterek hangszereit kipróbálhatjuk, azokon játszhatunk. A koncertünk október 8-án lesz a Cremonai Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében.

Megismertetik Miskolcot

A Miskolci Egressy-Erkel Ifjúsági Szimfonikus Zenekar növendékeinek olaszországi fellépését Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is támogatta, illetve a Miskolci Tankerületi Központ. De Gergely Péter Pál kiemelte a szülők áldozatos munkáját, támogatását is.

„Az iskola idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, ebből a szempontból is külön öröm, hogy pont most kaptunk meghívást egy olyan fesztiválra, ahova egyébként nehéz bejutni. De ez egy kiváló alkalom arra is, hogy a különleges tehetségű gyerekeken keresztül megismerje a világ Miskolcot, a miskolciakat” – fogalmazott a vezető karmester.

