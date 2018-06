A házukba is belerohanhatott volna a kisvonat kocsija

– Hallottam hajnalban egy hatalmas zajt, de mivel nagy vihar volt, azt hittem, hogy egy újabb dörgés rázta meg a környéket – mondta lapunknak dr. Riskó Ágnes ortopéd főorvos, aki épp a kisvonat Dorottya utcai végállomásával szemben lakik. Reggel, amikor kinéztem, akkor láttam, hogy baleset történt. Csak később, amikor jobban szemügyre vettem a történteket, döbbentem rá, hogy a villamosba tulajdonképpen a kisvonat két kocsija csapódott be. Akkor ijedtem meg igazán. Mert ha nincs a villamos, akkor vagy a mi házunkba rohan bele a kisvonat, vagy a velünk szomszédos benzinkútba. Még belegondolni is rossz! – jegyezte meg, hozzáfűzve: mindenképpen érdekes, hogy miért pont éjszaka szabadult el két kocsi, és hogy hogyan vette be a mozdony nélküli szerelvény azt a 90 fokos kanyart a végállomás előtt néhány száz méterre? Egyébként már régóta téma a környéken, hogy beljebb kellene helyezni a kisvasút bakját, hogy ne szaladhasson a járdára és az útra az elszabadult szerelvény – árulta el a főorvos.

Megkérdeztük a benzinkút üzemeltetőjét is, nem ijedtek-e meg nagyon, és hogy történhetett volna-e nagyobb baj, ha a benzinkútba rohannak bele az elszabadult kocsik.

Nem robbant volna

Lipták László elmesélte, az éjszakás kolléga egy óriási csattanásra lett figyelmes, és természetesen nagyon meglepődött, amikor látta, hogy mi történt. Az üzemeltető szerint azonban a kocsik nem csapódtak volna a benzinkútba, esetleg a töltőkutakat sodorhatták volna el. De attól nem kellett tartani, hogy esetleg robbanás történik, mert a tartályok a föld alatt vannak, a kútoszlopokban nincs üzemanyag. Ha pedig baleset történik, tehát valami kiüti az oszlopokat, egy szelep azonnal lezárja a tartályt.

ÉM-HE

