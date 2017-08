A hatalmas saláták földjén Alsóbereckiben

Asszonyok jönnek ki az alsóberecki önkormányzati hivatal kapuján. Kezükben akkora saláták, amikből kettő még úgy-ahogy elfér a kezekben, de hárommal már küzdeni kellene. Hátul termett, az üvegházban. Jó föld a bodrogközi, meghálálja a gondoskodást, de tapasztalat is van mögötte, sok éve zajlik a mezőgazdasági munka a Start programban Alsóbereckiben, ami egy félig bodrogközi, félig újhelyi kötődésű település. Szigorúan véve területileg a Bodrogközben található a falu, mégis a Sátoraljaújhelyi járáshoz tartozik. Közelebb van Újhely, könnyebben is elérni oda.

Alsóbereckiben nincs idő az unalomra, mindig akad valami munka.” Emriné Bajnok Zita

A híres tulipánpaprika

– A virágok termesztésével hárman foglalkoznak, az üvegházzal öten – mondja Emriné Bajnok Zita, Alsóberecki polgármestere, miközben végigvezet. Nagyon büszke a mezőgazdasági programra. – Magunknak termelünk, itt is használjuk fel. Egy része bekerül a köz­étkeztetésbe, más részét értékesítjük, a rászorulóknak odaadjuk. A krumplinak már előkészítettük a földet, ott az uborka lesz, azokat karók közé kifeszített hálóra futtatjuk fel és befedjük. A melegházban is végzi a dolgát a természet, az üvegházban pedig a salátát már szedjük és néhány napon belül a káposztát is szedni fogják a dolgozók. A palántákat is már kezdjük kiültetni, azokat csepegtetős rendszerrel öntözzük, hogy minél egyenletesebben tudjanak fejlődni a növények. A palánták közül sokat értékesítünk is. Idén is nevelünk majd úgynevezett tulipánpaprikát, annak olyan a formája, mint egy becsukódott tulipánnak, és nagyon erős. A közfoglalkoztatási kiállításokon mindig nagy sikert aratunk vele.

A hivatallal szemközti porta is már az önkormányzaté.

Bekerül a szövőszék

– A házzal együtt vettük meg, senki nem lakott már benne. Ameddig a szem ellát, az ott mind a mi földterületünk. Összesen három hektárt művelünk meg, köztük olyan földeket is, amelyeknek van gazdája, de nem műveli a saját kertjét, átadta nekünk. Ebbe a most bevásárolt házba kerül majd egy szövőszék is. Nem csupán dísznek, hanem majd télen ott fog folyni a munka. Alsóbereckiben nincs idő az unalomra, mindig akad valami munka. Közben majd rendbe hozzuk a ház hátsó részét is, ólakat alakítunk ki, mert állattartással is foglalkozunk. Ötven embernek tud munkát adni így az önkormányzat – mondja Emriné Bajnok Zita.

