A halál oka: méhen kívüli terhesség

Magyarországon évente 1500 nőnél állapítanak meg méhen kívüli terhességet, kialakulásának oka ismeretlen. A terhességek egy százalékánál van meg az esély erre, mondja dr. Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szülészetének főorvosa. Ha úgy nézzük, akkor az egy százalék alacsony kockázati tényező, azonban ha úgy nézzük, hogy az egy százalék mögött életveszélyes állapot húzódik meg, akkor sok, fogalmaz.

Általában éles, hasító fájdalom miatt keresik fel a nőgyógyászt a betegek. Fontos a korai felismerés. ” Dr. Nagy Gábor

A méhen kívüli terhességet nehéz diagnosztizálni, sokszor az utolsó pillanatban veszik észre. Miért?

Magyarországon évente körülbelül 1500 méhen kívüli terhesség van. Ebből a halálozás egy-két ezrelék. Sajnos, ki kell mondani, hogy akármennyire is korszerű diagnosztikai műszerek állnak rendelkezésünkre, mégis halnak meg nők méhen kívüli terhességben, egyszerűen elvérzés miatt. A szakmának ez egy izgalmas, és fontos területe, a felismerésben, a diagnózis megállapításában egyszerűen nem lehet tévedni. Az is tragikus ha az orvos későn ismeri fel, és az is, ha méhen kívüli terhességet állapít meg, és közben nem az, és esetleg fölösleges altatás, vagy műtét történik.

Milyen tünetei lehetnek egy méhen kívüli terhességnek?

A kezdetekben nem különböznek a tünetek a rendes terhességtől. Émelygés, hányinger, mellfeszülés, tipikus tünetek. Az orvosi tankönyvben az olvasható, hogy egy terhességnek vannak gyanújelei, valószínűségi jelei, és biztos jelei, függetlenül attól hogy méhen kívül, vagy belül ágyazódott be a petesejt. A gyanújelek elsősorban szubjektív jelek, hányinger és a többi. A valószínűségi jelek, amikor kimarad a havi vérzés, kezd feszülni a mell, és a női nemi szervek is megváltoznak, például a hüvely vegyhatása, és a méh felpuhul. A biztos jel az, amikor az embrió életműködései észrevehetők. A méhen kívüli terhességnél pluszként jelentkezik egy hasi diszkomfort érzés. Ha méhen kívüli a terhesség, az valószínű, hogy a petevezetőben van. Ez nem tud úgy tágulni mint a méh, így feszülni kezd, fájdalmat okoz. Elsősorban hasi fájdalmakkal kerülnek orvoshoz a nők, és ez a fájdalom vagy jobb vagy bal oldalra korlátozódik, attól függően, melyik oldali petevezetőben van a terhesség.

A méhen belüli terhességhez képest a fájdalom az, ami felhívhatja rá a figyelmet?

Igen, általában éles, hasító fájdalom miatt keresik fel a nőgyógyászt. A rendes terhességnél a megtermékenyítés a petevezetőben történik. Sajnos gyakran előfordul, hogy egy előző császármetszésheg vonalában tapad meg a terhesség. Illetve még egy ritka formája, amikor a méhnyakban van a terhesség.

Ilyen esetekben csak a műtét a megoldás?

Ez is egy nagyon nehéz dilemma. Minden terhességre igaz, hogy 17-18 százalékuk vetéléssel végződik, méhen kívüli tapadásnál még nagyobb a vetélés valószínűsége. A megtermékenyített petesejtnek, a méhen kívül semmilyen közeg nem ideális a fejlődéshez. Tehát itt is bekövetkezhet a spontán vetélés. Azt valljuk, hogy sokszor műtéti beavatkozás nélkül is megoldódik, megoldja a természet. Lehet sejtölő anyagot is adni, ami segíthet.

Akkor viszont fontos a korai felismerés. El lehetne kerülni a méhen kívüli terhességet?

Így van, nagyon fontos idejekorán felismerni. De nem akarom elbagatellizálni, azért az esetek többségében a műtét adhatja a megoldást. Elkerülni nem tudjuk, mert nem tudjuk, miért következik be. S hogy mi okozhatja, hogy nem a méh üregébe kerül a petesejt? Gyulladás is okozhatja például, olyan is, amit a nő észre sem vesz, nem jár nagy lázzal, mégis okozhat összenövést, letapadást a petevezetőben. A petevezető 1 milliméteres átmérőjű cső, könnyen elzáródhat. Bizonyos méhfejlődési rendellenességek is az okok között szerepelhetnek.

A halálesetek – még ha kis százalékban is – miért következnek be?

Elvérzés miatt. A Jó Isten úgy áldotta meg a női testet, hogy ha egy terhesség megfogant a méhben, akkor tud növekedni, bő vérellátás indul meg a méh irányába, az addigi hajszálvékony erecskék szinte ujjnyi vastagságúra dagadnak. Bő lesz a vérellátás, és ez igaz a méhen kívüli terhesség esetén is. S ha nem jó helyen van a tapadás, a feszülés következtében az ér elreped. Nem mindegy, hogy artériás ér, vagy vénás ér sérül. Ha artériás ér, akkor az perceken belül elvérzést eredményez. Hasüregen belül. A halál oka a súlyos vérvesztés. Kérdés, mennyi idő alatt kerül kórházba a nő.

Az életkort illetően: mi a tapasztalat, fiatalabb vagy idősebb nőknél fordul elő inkább?

A 35 évnél idősebb nőknél gyakoribb. S a dohányzóknál. Érdekes megfigyelésünk az, hogy a dohányzó nők körében gyakoribb. Még nincs tudományos magyarázat, hogy miért, ez csak statisztikai adat.

Öröklődhet a hajlam?

A megyei kórházban 2400-2500 szülés van évenként, megmagyarázhatatlan, hogy hónapokig semmi, aztán hirtelen jelentkezik 4-5 méhen kívüli terhesség. Nincs rá magyarázat. Nem tudjuk hogy mi váltja ki. Környezeti okok, frontok is lehetnek az okozói. Talán egyszer fény derül rá.

B. Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA