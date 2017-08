A hajrában bukta el a már a „zsebében” lévő egy pontot a mezőkövesdi együttes

Az NB I-es pontvadászat 6. fordulója nehéz feladatot szolgáltatott az eddig jól menetelő borsodiak számára. Papíron az előző sorozat győztese számított esélyesnek, de voltak olyan szakemberek, akik a labdarúgás örök bizonytalanságát hangsúlyozták, ennek jegyében pedig döntetlent vártak. A hazaiaknál egy változtatást eszközölt Radványi Miklós vezetőedző, aki az általa megnevezettek közül Csirmazt Vadnaira cserélte.

Kézzel beütötte

A kövesdiek kezdtek jobban, két helyzetük is akadt a sárga-kékeknek. Ezek közül Kosztáé ziccer volt, a támadó elől viszont az utolsó utáni pillanatban sikerült mentenie a védőknek. Ezután átvette az irányítást a Budapest Honvéd. A fővárosiak kulturáltan adogattak, jobbra-balra járatták a labdát, Strestikéknek csak arra futotta, hogy kergessék ellenfeleiket. Nem volt túl nagy az iram, a küzdőjelleg domborodott ki, stílusukat a Honvéd holland mestere később fogáskeresésnek minősítette.

A Mezőkövesd kapuja elé tömörült, támadójátéka veszélytelen volt, ígéretes akciója alig akadt. Az első félidő derekán született meg a fővárosiak vezetése, a televíziós felvételek többszöri megtekintése után az látszott, hogy Baráth lábbal és kézzel is besegített, utóbbit azonban a játékvezető és segítői nem látták. A gólt követően a piros-feketék akár eldönthették volna a meccset, de kihagyták lehetőségeiket, így a második félidőre még mindhárom esély a kalapban maradt.

Újra Baracskai

A pihenőidőt követően megint a Honvéd volt aktívabb, a vendégek sok munkát adtak Tujvelnek. A vendégek közül Kamber volt a középpálya ura, elől pedig Lanzafamétól várták a döntő találatot. A bajnokcsapat tagjai valószínűleg arra gondoltak, hogy 1-0-lal lehozzák a találkozót, nem erőltették akcióikat, ezt pedig megérezték a hazaiak, akik fokozatosan feljavultak, egyre több támadást vezettek és Baracskai – akárcsak korábban a Paks ellen – nagyon szép fejessel egalizált. Itt meg kell jegyezni, hogy mesterük két középpályását is támadóra váltotta és Baracskai beküldése megint telitalálatnak bizonyult. A Budapest Honvéd Lanzafame révén kapufákig jutott, így sokan arra gondoltak, hogy megosztoznak a pontokon a csapatok.

Amikor Erdős 6 perces hosszabbítást határozott el, egyesek bajt sejtettek és ez be is következett. Kabangu döntött, a Honvédé lett a 3 pont, az igazsághoz tartozik, hogy többet is tett ezért, mint a matyóföldi alakulat. Utóbbi tagjai a lefújás után sajnálkoztak a 94. percben kapott gól miatt, de ne felejtsék: Debrecenben és a Vasas ellen a Szusza-stadionban ők jeleskedtek a hajrában és szereztek pluszpontokat. Most csak egyet buktak el kevéssel a vége előtt, és nem is ezzel van baj a házuk táján. Sokkal inkább azzal, hogy gólkülönbségük a legrosszabb a mezőnyben: a tizenhárom kapott találatuk pedig egyenesen rengeteg. Annak viszont örülhetnek, hogy egymást követően túljutottak a Ferencvároson, a Videotonon, a Vasason és a Budapest Honvédon, most már könnyebb és papíron verhető ellenfeleket kerülnek az útjukba.

Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 1-2 (0-1)

Mezőkövesd, 3215 néző. V.: Erdős (Horváth R., Vígh-Tarsonyi).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (6) – Farkas D. (5), Hudák (6), Pillár (5), Szalai A. (5) – Tóth B. (5), Keita (6) – Vadnai (5), Strestik (5), Cseri (6) – Koszta (5). Vezetőedző: Radványi Miklós.

Budapest Honvéd: Gróf (5) – Latifu (6), Lovric (6), Baráth (6), Bobál (6) – Kamber (7) – Herjeczki (6), Nagy G. (6), Laczkó (5) – Danilo (6), Lanzafame (7). Vezetőedző: Erik van Der Meer.

Csere: Tóth B. helyett Veselinovic (4) a 49., Vadnai helyett Baracskai (6) az 59., Latifu helyett Deák (5) a 64., Laczkó helyett Kabangu (6) a 71., Koszta helyett Fótyik (-) a 83. percben.

Sárga lap: Lovric a 30., Danilo a 78., Veselinovic a 88. percben.

Gólszerző: Baráth (0-1) a 22., Baracskai (1-1) a 72., Kabangu (1-2) a 94. percben.

Radványi Miklós: – Nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Úgy gondolom, a második félidőben nyújtott teljesítményünk alapján megérdemeltünk volna egy pontot. A Honvéd vezető gólja előtt nekünk volt két ziccerünk, de mi kihagytuk ezeket, az ellenfél pedig berúgta a lehetőségét. A szünetben bátrabb játékot kértem a fiúktól, és vissza is jöttünk a játékba, gólt fejeltünk. Már a kezünkben volt az 1 pont, aztán komoly kihagyást követtünk el. Nagyon csalódott vagyok, ugyanis annak ellenére, hogy aktívan futballoztunk, de a kontrákat nem vittük végig, ráadásul a meccs hajrájában, emberfölényben nem rúgtuk el a labdát. Így mást nem tehetek, gratulálok a budapestieknek a 3 ponthoz.

Erik van Der Meer: – Az első félidőben általunk bemutatott futball kifejezetten tetszett nekem. Ez volt idén a legjobb idei félidőnk, bár megjegyzem, hogy ehhez kellett az ellenfél is, ugyanis a Mezőkövesd nagyon behátrált, ezzel minket segített. Már ekkor is vártuk a megfelelő pillanatot, ezt a labdák bejátszásával próbáltuk elérni. Amennyiben az első félidőben értékesítjük lehetőségeinket, akkor akár háromgólos előnybe kerülünk, a történtekkel csak saját magunknak tettük nehézzé a meccset. A második félidőben a hazaiaknak lépniük kellett, hiszen hátrányban voltak. Váltásuk után kiegyenlítettek, mi pedig idegeskedtünk, azért nem kontrolláltuk a játékot, mert pontatlanok voltunk. Nem tudtunk nyugodtan futballozni, akcióinkat elsiettük. Szerencse is kell ehhez a játékhoz, bár azzal tisztában voltunk, hogy Kabangu jól fejel, és össze is hozta nekünk a győzelmet. A 3 pont jól jött, így folytathatjuk utunkat előre. Megnyertük a meccset, megyünk előre, most egy nagyon nehéz debreceni meccs jön.

A gólok története

22. perc: Lanzafame bal oldali szögletét a magasra ugró Danilo jobbról fejelte a gólvonal elé, ahol hatan álltak. Baráth rácsapott a labdára és közvetlen közelről előbb lábbal, majd estében kézzel ért a játékszerhez, amely a hálóban kötött ki, 0-1.

72. perc: Keita szöktette a bal oldalon Cserit. A középpályás pár méter után jobbal átívelt, az egyedül maradt Baracskai pedig az ötös jobb oldalának közeléből, 11 méterről, magasan úgy fejelt a jobb alsó sarokba, hogy Gróf csak nézni tudta a jelenetet, 1-1.

94. perc: Lanzafame balról ívelte át a labdát. Szalai az ötösön nem tudta kifejelni, Kabangu ugyanis magasabbra ugrott és 5 méterről a kapu bal oldalába bólintott. Tujvel ugyan vetődött, hozzáért a labdához, de hárítani már nem tudott, 1-2.

