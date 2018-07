A hagyományos derelye az igazi Csernelyben

Hatvan kiló krumpli adta az alapot. A szükséges mennyiségű tojás mellett negyven kilogramm lisztet és ugyanennyi túrót használtak fel a csernelyi lányok-asszonyok ahhoz, hogy az idei Derelye Fesztiválról senki se távozzon üres gyomorral.

A derelyét is sok finomsággal meg lehet bolondítani.” Csorbáné Galambosi Erzsébet

Az Ózdhoz közeli hegyháti-faluban életben tartják, sőt fejlesztik a hagyományt. A háztartások napi étrendjében szinte mindenhol megtalálható volt a krumplitöltelékes túrós derelye, amit most már Csernely védjegyének tekintenek. A július végi fesztivál is egyre népszerűbb. Ilyenkor a vendégszeretetéről is bemutatkozik a falu, emellett természetesen a gasztronómia kerül előtérbe.

Ment a kóstoltatás

– Igazi csapatmunka zajlik a főzősátrunkban – fogalmazott a nap folyamán Csorbáné Galambosi Erzsébet, az esemény egyik főszervezője.

– Az asszonyok és a lányok hajnali öt órától dolgoznak. Először a burgonyát főztük meg, abból készült el a krumplipüré, ami a derelyénk alapjául szolgált. Ezt dolgozzuk fel, folyamatosan kínáljuk a vendégeket, mindenkivel igyekszünk megkóstoltatni a különleges ételünket. Az egyesületünk elsősorban a hagyományos, krumplitöltelékes változatot népszerűsíti, de készítettünk már szilvásat és kolbászosat is. A derelyét is sok finomsággal meg lehet „bolondítani”. Az elmúlt időszakban nagyon sokat dolgoztunk. Különböző kiállításokon, eseményeken népszerűsítjük a Csernelyi Derelyét, nagyon szeretnénk, ha idővel hungarikumként tekintenének ránk. Ez a hosszú távú célunk, most pedig az, hogy a fesztiválon mindenki jól érezze magát.

Értékek találkozója

Csernelyben nagyon sok sátorban készültek finomságok. A Megyei Értéktárban szereplő gasztronómiai különlegességek is bemutatkozhattak. Nemcsak egymásnak, hanem a Derelye Fesztiválra kilátogató vendégek számára is.

– Az elmúlt időszakban olyan mértékű összefogás alakult ki a Megyei Értéktárba felvett egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok között, ami példaértékű lehet mindenki számára – fogalmazott az eseményen Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke. – Egy nagyszerű folyamat indult el, a települések keresik, hívják egymást a másik rendezvényeire, ami mindenképpen előremutató. Az értéktár egyébként szépen bővül, de folyamatosan kutatjuk az újabbakat, hiszen az a célunk, hogy teljes körűen összegyűjtsük mindazt, ami Borsod-Abaúj-Zemplént előreviheti, fejlesztheti. Az egyik ilyen természetesen a Csernelyi Derelye, aminek a hagyományát helyben nagyon eredményesen gondozza, ápolja az egyesület és az önkormányzat.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA