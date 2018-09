A győzelmet ikszre rontotta az MKC

A fürdővárosiak a harmadik forduló keretében szombaton este a budakalásziakat fogadták és fogadkoztak, első győzelmük kiharcolására készültek. Az első negyedóra kiegyenlített küzdelme után a vendégek kaptak hamarabb lábra és a 18. percben 9–7-re vezettek. Ebben az időszakban szinte minden lövés bement, alig akadt rontott kísérlet.

Ötgólos előny

A folytatásban három perc alatt fordítottak a kövesdiek (21. perc: 10-9), erre időkéréssel válaszolt a vendégek mestere. Tóth K. a kapuban nagyszerűen „muzsikált”, akárcsak kollégája a túloldalon. A kiállítások idejére a trénerek lehozták portásaikat annak érdekében, hogy a mezőnyben azonos létszámot érjenek el. Lüktetett a meccs, a játékosok középről és szélről is bátran vállalkoztak. A szünet előtt 3–1-es szériát ért el az MKC, amely akár 15–12-vel is bevonulhatott volna az öltözőbe, Martins azonban a beálló posztján, abszolút gólhelyzetben kiejtette a kezéből a labdát. A pihenőidő után minden jól és szépen alakult, a tomboló nézők legnagyobb örömére. A 34. perc hozta a mérkőzés első fordulatát: a 17–12-es előny megnyugtatta a borsodiakat, akik ekkor elkényelmesedtek, úgy gondolták, hogy már megnyerték a csatát.

Izgalmas volt

Ekkor a budakalásziak időt kértek, portást és mezőny­játékosokat is cseréltek. Záporoztak az átlövések, gyakoriak voltak a kiállítások, a játék hevébe ugyanis belecsúsztak a szokásos durvaságok. Felfelé araszoltak a vendégek, míg az otthoni alakulat megtorpant, ritmust veszített (43. perc: 19-18). Pásztor I. hetest védett, de a 48. percben már egyenlőt mutatott az eredményjelző (20-20). A játékvezetők kétszer is kettős kiállítást ítéltek, közben egy üres kapus, távoli célzással jött az újabb fordulat (20-22). Az 55. percben ­rosszul jártak a Pest megyeiek, mert büntetővel fűszerezett kiállítást kaptak és ez alkalmat adott az MKC-nak arra, hogy utolsó tartalékait bevetve egyenlítsen. Az 56. perctől a CYEB játékosai már nem találtak a hálóba, a hazaiak azonban kétszer is (58. perc: 24-24). Az izgalmas és magával ragadó hajrában a bírák is őrizték az ikszet (itt is, ott is belemenést fújtak, és Kovács B. góljának elvétele határeset volt), de olcsó lenne a nyakukba varrni a pontosztozkodást, amelyet a játék képe alapján reálisnak nevezhetünk.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv:

Mezőkövesdi KC – CYEB Budakalász 24-24 (14-12)

Mezőkövesd, 729 néző. V.: Nagy F., Túróczy.

Mezőkövesdi KC: Pásztor I. – Menyhárt (3), Kovács B. (6), Horváth L. (4), Stankovic (3), Jancsó (3/1), Jóga (1). Csere: Tóth K. (kapus), Krivokapic (4/4), Kovács P. (-), Zelei (-), Martins (-), Dávid M. (-), Rodic (-). Vezetőedző: Buday Dániel.

CYEB Budakalász: Váczi D. – Bohács (4), Nagy B. (9/3), Koller (3), Leimeter (4), Sinkovits (3), Nemes (1). Csere: Boros T. (kapus), Koncz (-), Váczi M. (-), Bodnár (-), Simotics (-), Tóth Á. (-), Mazák (-), Tóth K. (-), Czina (-). Vezetőedző: Forgács Gyula.

Kiállítások: 8 perc, ill. 16 perc (két kizárás: Leimeter, Mazák).

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3.

Buday Dániel: – Jó és küzdelmes, viszont nem éppen szép találkozót játszottunk. Reális az iksz, mert bár túl korán szereztünk nagy előnyt, de utána buta hibákat vétettünk. Ezeket ellenfelünk kihasználta és fordított, mi azonban később visszajöttünk a meccsbe. A rutintalanságunk következtében olyan szituációkba mentünk bele, amelyekbe nem lett volna szabad. Fontos pontot gyűjtöttünk és nagy akarattal dolgozunk tovább.

Forgács Gyula: – Gratulálok a mezőkövesdieknek, végig kemény és kiváló ellenfelek voltak. Igazságos végeredmény született a szoros és nehéz találkozón, amelyet vártunk. Úgy gondoltuk, hogy a végére felőröljük ellenfelünket, mivel létszámban, a kispadon többen voltunk. Komoly hátrányból álltunk fel, majd volt esélyünk a győzelemre is, de fegyelmezetlenségeinket a hazaiak kihasználták és végül összetehetjük a kezünket, hogy nem kaptunk ki.

A modellezés és a meccs Mezőkövesden Mezőkövesd - Szombat este otthon játssza soron következő meccsét az MKC NB I-es férfi kézilabdacsapata. A férfi kézilabda NB I 3. fordulójára kiírt Mezőkövesdi KC – CYEB ­Budakalász mérkőzés kezdési időpontját néhány napja, 19.00-ra módosították, így a szurkolók elkerülhetik a szomszédban 17 órak... Tovább a cikkhez

Kikapott az MKC vendégségben Csurgó - Vasárnap este tévés meccset vívott a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi-kézilabdacsapata, amely a különösen hazai környezetben erős Csurgó vendége volt. A meccs előtti elismerést mezőkövesdi szurkolók érdemelték ki: öten vállalták az oda-vissza csaknem nyolcszáz kilométeres utat. Kovács B. a 2... Tovább a cikkhez

MKC: Önbizalmat nyerhetnek Mezőkövesd - Idegenben szerepel vasárnap a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi-kézi­labdacsapata. Az élvonalbeli bajnokság második fordulója keretében vasárnap 17 óra 45 perctől rendezik a Csurgói KK – Mezőkövesdi KC mérkőzést, amelynek abszolút esélyese a hazai együttes. Gyakorolhatnak A borsodiakra ... Tovább a cikkhez

MKC: Vezéregyéniség nélkül nem megy a játék a kövesdieknek Mezőkövesd - Elveszítette nyitómeccsét a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi-kézilabdacsapata. A matyóvárosiak egy év kihagyás után tértek vissza az élvonalba és otthoni környezetben a győzelem reményében mutatkoztak be lelkes közönségüknek. Pásztor szárnyalt A hazai kapus pompás alakításaival kezdődö... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA