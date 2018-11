A győri tatami után Taskent, Szöul, Tokio és Sendai

Jelenleg már ötvennégy U23-as Európa-bajnoki éremnél járnak a mieink, s reményeink szerint ez a szám idén is nőni fog. A U23-as Európa-bajnokságra negyven ország több mint háromszáz judósát nevezték, a magyar színeket kilenc férfi és kilenc női versenyző képviseli. Két utolsó U23-as Eb-aranyunkat Gercsák Szabina szerezte, a miskolciak csillaga Pozsonyban (2015) és Tel-Avivban (2016) sem talált legyőzőre, Podgoricában (2017) pedig a dobogó harmadik fokára állhatott. A magyar válogatott legnevesebb tagja ezúttal is Gercsák lesz, aki már a felnőttek között is állhatott az Európa-bajnoki dobogón. Rajta kívül Tóth Apor, a Miskolci VSC tagja is tatamira lép a 90 kilós mezőnyben.

Érmet vár

– Pénteken lesz a mérés, szombaton pedig a verseny – mondta Flórusz János, a DVTK-MJC elnök-vezetőedzője. – Szabina felkészülése jól sikerült, semmi nem zavarta, pozitív volt a hozzáállása, nagy mennyiségű munkát végzett el, már a későbbiekre való tekintettel is. Bízom a jó szereplésben, a valamilyen színű éremben. Győr után pedig nagy menetelésbe kezdünk, november 8-tól három hétig leszünk távol, beutazzuk fél Ázsiát.

Először Üzbegisztánba repülnek, a taskenti Grand Prix-viadalon lesz jelenésük, majd onnan november 11-én Szöulba utaznak, ahol átszállnak, mert a céljuk Japán. A Tokiótól négyszáz kilométerre lévő Sendaiban tizenkét napig táboroznak, aztán a november utolsó hét végéjén Osakában sorra kerülő Grand Slam-versenyen méretteti meg magát Gercsák Szabina.

– Taskent és Osaka is olimpiai kvalifikációs esemény – folytatta Flórusz János. – A cél a minél több pont megszerzése és a felzárkózás, továbbá az, hogy a világranglistán kerüljön be az első tizenhat közé, mert ebben az esetben indulhat a mesterek versenyén, ennek Kína ad otthont decemberben.

Jó meccseket

Tóth Aporról Illyés Miklós, az MVSC elnöke, egykori cselgáncs olimpikon így vélekedett:

– Jó meccseket kell vívnia. Remélem, hogy kedvező sorsolást kap. Ha így lesz, akkor tudása legjavát nyújtva hiszem, hogy sokáig menetel majd és helyezéssel tér haza.

ÉM-KT

November 3., szombat

Női 70 kg (címvédő: Hilde Jeger, holland, az egyik magyar induló: Gercsák Szabina, DVTK-Miskolci Judo Club).

November 4., vasárnap

Férfi 90 kg (címvédő: Mihail Igolnyikov, orosz, az egyik magyar induló: Tóth Apor, Miskolci VSC).

