A Győr vagy a Diósgyőr? – ez itt a (nagy) kérdés

A női kosárlabda NB I-ben, a rájátszás során a negyeddöntő harmadik mérkőzését játssza szerdán 17.00-tól Győrben az Aluinvent-DVTK csapata a CMB Cargo UNI Győr vendégeként. A két nyert meccsig tartó párharcban mind a két együttes megnyerte a hazai pályán rendezett bajnokiját, a múlt héten csütörtökön a Győr 17 pontos különbséggel diadalmaskodott (74-57), vasárnap Miskolcon pedig egy egységgel (69-68) bizonyultak jobbnak a piros-fehérek. És bár ez utóbbi összecsapás izgalmas, változatos meccset hozott, a szerdán este után a szurkolók nem élvezhetik tovább ebben a csatában a kosárlabda szépségeit, mert ma döntőre viszik a dolgot a felek. A tét az, hogy melyik gárda jut be a négy közé. Aki ma győz, az elődöntős lesz, és a Sopron vendégeként kezdi meg a fináléba jutásért zajló, szintén két nyert meccsig tartó viadalt, aki pedig veszít, az a Zalaegerszegi TE NKK együttese ellen folytatja a bajnokságot az 5–8. helyért.

Négyről kettőre

Ahhoz, hogy ma erről lehessen beszélni, az Aluinvent-DVTK csapatának nyernie kellett vasárnap, és az egylabdás meccsen ez sikerült nekik. A piros-fehérek óriási akarással játszva, leküzdve azon nehézségeiket, hogy légiósaik száma négyről kettőre csökkent, és emiatt a rotáció is szűkült, lelkesen, egymást segítve, csapatként arattak győzelmet, a szerződésbontás miatt távozott amerikai Samantha Prahalis és a szintén amerikai, hátfájdalmai miatt a játékot nem vállaló Tierra Ruffin-Pratt nélkül.

– Valóban, rendkívül erős csapatmunkával sikerült győzelmet aratni. Mind a pályán lévők, mind a kispadon ülők egy irányba, a pozitívumok felé próbálták terelni az események folyását, a két amerikai légiós hiányában is – mondta Miguel de Jesús López Alonso, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője arra a felvetésre, hogy vasárnap működött a csapatkohézió, volt kémia a diósgyőri játékosok között, majd így folytatta: – Sok gyakorlás és videózás szerepelt a programban, amellett, hogy a pihentetés és a regeneráció is szerepet kap a bajnokság ezen fázisában. Vasárnap megpróbáltuk kijavítani azokat a hibákat, amiket elkövettünk az első meccsen, és ezek jó részét sikerült is. Szeretnénk ugyanezt a kohéziót fenntartani a mostani mérkőzésen is, és ehhez a figyelemnek és a fegyelemnek magas szintűnek kell lennie.

Az indulás előtt

Kíváncsiak voltunk arra, hogy bevethető állapotban van-e Ruffin-Pratt, és ha igen, érdemes-e, lehet-e neki nagyobb szerepet szánni, vagy a kispadról érkezhet pluszként.

– Ruffin-Pratt fájdalomcsillapító kezeléseken vett részt az elmúlt napokban, amelybe besegítettek mind a labdarúgó-, mind a jégkorongcsapatnál dolgozó egészségügyi szakemberek – mondta a diósgyőri szakvezető. – A mai mérkőzésen a szerepeltetése attól függ, hogy mekkora fájdalmai lesznek. A mérkőzés napján kelünk útra Győrbe, és az indulás előtt fogjuk tudni, hogy egyáltalán velünk tud-e tartani az amerikai légiós. De minden játékos, aki a csapat segítségre lehet, és hozzá tud tenni játékhoz, és erősítést jelenthet, természetesen nagyon fontos láncszem a rendszerben. Viszont ha pályára tud lépni Ruffin-Pratt, az edzéskihagyások és az egészségi állapota miatt nem lehet tőle ugyanazt várni, mintha százszázalékos lenne.

Esély és idő

Egy nap híján pontosan egy évvel ezelőtt a döntőbe jutásért találkozott a mostani meccs két csapata Győrben, a második meccsen, miután az elsőn a Diósgyőr diadalmaskodott. És ezen a második összecsapáson érdekes végjáték volt, sok mindent lazán kezeltek a játékvezetők, például az akkor még a DVTK-ban játszó, azóta a Győr játékosa lett Likhtarovichnak az utolsó percben kosárra törésénél sokakkal ellentétben nem láttak, pontosabban nem fújtak faultot, így megmaradt a Győr minimális előnye, és mivel a harmadik mérkőzésen, Miskolcon nyerni tudtak a néhány héttel azelőtt két centerét vesztő piros-fehérek ellen, így ők kerültek be a döntőbe. Lehet-e, kell-e számítani arra, hogy a külső körülmények ezúttal is nehezítik a Diósgyőr esetleges győzelmét? – kérdeztük a Diósgyőr szakvezetőjét.

– A csapaton belül mindannyian egyetértünk abban, hogy amit nem szabad elvesztegetni, az az esély és az idő. A vasárnapi győzelem kiharcolásával megteremtettük a második esélyt arra, hogy a négybe kerülés nyitott maradjon. Egy csapat néha nehezen tud alkalmazkodni a körülményekhez, és bár közhely, ettől még igaz, hogy a sportban a kosárlabda olyan, hogy valaki veszít és valaki pedig nyer, de mi azon leszünk, hogy minden egyes játékosunk a legtöbbet akarja kihozni magából, és a legtöbbet akarja nyújtani a pályán, a saját önbecsülése, a szurkolók és a város miatt. Ha azt az akaratot és szenvedélyt tudjuk a pályára vinni, ami bennünk van, és látható volt vasárnap, és ennek ellenére kikapunk, mert az ellenfelünk jobb volt, akkor kezet nyújtunk nekik és gratulálunk.

– Berecz Csaba –

Negyeddöntő: további eredmények

1. mérkőzések:

KSC Szekszárd – Vasas Akadémia 102-37 (24-10, 28-9, 20-12, 30-6),

UNIQA Sopron – Zalaegerszegi TE NKK 77-47 (23-5, 15-16, 17-21, 22-5),

PEAC-Pécs – VBW Ceglédi EKK 82-76 (9-14, 21-14, 25-22, 12-17, 15-9) – hosszabbítás után.

2. mérkőzések:

VBW Ceglédi EKK– PEAC-Pécs 66-56 (15-16, 15-10, 15-14, 21-16),

Zalaegerszegi TE NKK –UNIQA Sopron 60-75 (24-25, 16-16, 13-23, 7-11) – a párharcot a Sopron nyerte 2-0-ra,

Vasas Akadémia – KSC Szekszárd 51-85 (19-21, 14-26, 5-21, 13-17) – a párharcot a Szekszárd nyerte 2-0-ra.

