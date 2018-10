A gyógyítókat ünnepelték Miskolcon

Szent Lukács, az orvosok védőszentje október 18-ai emléknapja alkalmából rendezik meg már tizedik éve a „Köszönet a gyógyítóknak” című rendezvényt, ahol az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak fejezik ki hálájukat az Éltető Lélek Alapítvány és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai. Dr. Várhelyi Krisztina, az est házi­gazdája és meghívott vendégei köszöntötték október 11-én a MAB-székházban az ünneplők népes seregét.

Szerettem volna számukra létrehozni egy fórumot, ahol ők az ünnepeltek.” Dr. Berkes László

„A mai viszonyok között nagyon sokat hallani az egészségügyről, de általában nem pozitív értelemben, hanem inkább a problémákról. Valóban nehéz hivatás és szolgálat más emberekről gondoskodni és gyógyítani őket. Mindenképpen szerettük volna elismerésünket kifejezni az orvosok, ápolók, egészségügyi és szociális munkások felé és folytatni ennek a rendezvénynek a tízéves hagyományát, amelyet dr. Berkes László pápai plerátus, mindszenti plébános indított el” – adta tudtunkra dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke.

Orvosok a város krémje

A szervezési feladatokban szintén oroszlánrészt vállaló Keresztény Értelmiségiek Szövetsége képviseletében Alakszainé dr. Oláh Annamária, a KÉSZ Miskolci Csoportjának elnöke szólította meg az egybegyűlteket.

„Ezen a programon mindig nagyon jól érzem magam, mert kis túlzással a csillárról is lógnak a vendégek, és ma igen ritka az, amikor egy értelmiségi rendezvényre ilyen jó szívvel, ennyien eljönnek. Valószínűleg ez nem véletlen, két okból sem. A KÉSZ alapító tagjai között elég nagy számban vannak orvosok. Úgy gondolom, hogy a miskolciak számára az orvostársadalom mindig is a város krémjét jelentette, és az ápolók szintén nagyon fontos munkát végeznek. Ma nem divat köszönetet mondani, de mi mégis szeretnénk. Próbáljuk visszaadni a hitet, amivel egyre kevesebben rendelkeznek a gyógyítók között is” – hangsúlyozta.

Elismerés, megerősítés

Az est másik védnöke dr. Hortai Rita gyermekorvos, a Versbarátok Körének vezetője Reményik Sándor, Orvos című versével illusztrálta gondolatait.

„Az egészségügy nagyon érzékeny terület, és a szakmabelieknek szüksége van olykor elismerésre és megerősítésre, ezért hiánypótló ez a rendezvény. Köszönet azoknak a kollégáimnak, akik a gyógyítást nemcsak szakmának vagy kutatási területnek vélik, hanem fáradtságot, olykor kényelmet félretéve nagy odaadással, tudásuk és képességük legjavát adva odafordulnak kiszolgáltatott helyzetben lévő betegeikhez. Hála illeti azokat a szociális területen dolgozókat is, akik apróbb ötleteikkel, kedvességükkel mosolyt varázsolnak az elhagyatottak, a nélkülözők és a szenvedők arcára” – foglalta össze a gyermek­orvos.

A hálából táplálkozik

A program további része dr. Berkes László plébános és dr. Csókay András idegsebész előadásaival és Pitti Katalin operaénekes koncertjével folytatódott.

„2008-ban a hála iránti igény hívta életre ezt a rendezvényt, hogy kifejezzük köszönetünket azoknak, akik segítették a gyógyulásunkat, és Istennek, aki kirendelte számunkra ezeket a gyógyítókat, mert közös munka ez” – kezdte előadását a pap.

„A Mindszenti Plébániára viszonylag sok orvos jár, és azt vettem észre, hogy a gyógyításban hivatásszerűen működő személyek, akik a saját területükön maguk is vezetők, néha olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Szerettem volna számukra létrehozni egy fórumot, ahol nem úgy vannak jelen, mint akik éjjel-nappal a betegekért munkálkodnak. Ahol ünnepeltek és ők is kapnak valamit. Szent Lukács, akinek az emléknapját egy hét múlva ünnepeljük, evangéliumában a tíz leprás példázatán keresztül érzékelteti, mennyire ritka, de fontos és szükséges lépés a köszönet, amely a hála érzületéből táplálkozik. Mindez pénz nélkül is kifejezhető, de sokszor csak bátorsággal” – mondta.

Detzky Anna

