A gyereket könnyebb meggyőzni a szuri előtt, mint a szüleit

Ezt mondta érdeklődésünkre dr. Török Lajos házi gyermekorvos, aki azonban kiemelte azt is: bár ritkaság, de így is nagyon veszélyes és sok kárt okoz az oltásellenesség mint mozgalom.

Gyorsan terjed az interneten

– Az oltások ellenzése, megtagadása nem új keletű, folyamatosan jelen van már évtizedek óta, csak időnként, hogy úgy mondjam, fellángol. Sajnálatos módon a védőoltások veszélyeivel kapcsolatos álhírek gyors terjedését az internet és a közösségi oldalak nagyon segítik. Mondanom sem kell, hogy ezek a tévhitek mekkora károkat okoznak nekünk, háziorvosoknak, gyermekorvosoknak és úgy általában az egészségügyben dolgozóknak – részletezte a háziorvos.

Mint a szakember hozzátette, a védőoltásokról szóló kamuhírekre fogékony szülőket később rendkívül nehéz meggyőzni arról, hogy mennyire veszélyes vizekre eveznek akkor, amikor megtagadják gyermeküktől a vakcinákat. – Ezek az oltások olyan betegségektől óvják meg a gyermeket és később a felnőtteket is, melyek a védettség nélkül akár halálosak is lehetnek – szögezte le a szakember.

Nem problémás

A védőoltások beadása természetesen minden család számára kellemetlen procedúra, hiszen kevés olyan kisgyerek létezik, aki szeret dokihoz járni. Legtöbben – ki-ki saját gyerekkorából emlékezhet – éppen a rettegett „szuri” miatt kerülnék, még a rendelők, kórházak környékét is. Dr. Török Lajos szerint azonban még ennek ellenére is a gyerek magatartása a legkisebb gond.

– A legkisebb gyerekek, mire észbe kapnak, már meg is kapták az oltást, a nagyobbakkal pedig mindig a szülőkkel együtt beszéljük meg, miért van szükség a „szurira”. Megvannak azok a módszereink, trükkjeink, melyekkel meggyőzzük a gyerekeket – mesélte az orvos.

Csak csapatmunkával

Más a helyzet, ha a szülők ellenzik az oltások beadását, de – mint dr. Török Lajos leszögezte – nem is emlékezik az elmúlt évekből ilyen esetre a praxisában.

– Jó néhány évvel ezelőtt egy alkalommal a szülők, pontosabban az apa lett ellenséges az emlékeztetőoltások beadásánál. Azonban őt is sikerült megnyugtatni és végül megengedte az oltást. Meggyőződésem tehát, hogy még az oltásokat ellenző szülőket is rá lehet beszélni azok beadására, de természetesen ez csapatmunka. Nem is menne ez egyébként másképp: együtt dolgozunk az asszisztenssel és a védőnőkkel. Ők nap mint nap találkoznak a szülőkkel és nagyszülőkkel, és kapcsolataiknak, emberismeretüknek köszönhetően előre tudják jelezni, ha ilyen hozzáállást tapasztalunk – hangsúlyozta dr. Török Lajos.

