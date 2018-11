A gyerek sem ebédelhet a vécében

A kismamák sem élhetnek elszigetelve, nem tengethetik életüket a négy fal között. Márpedig a baba életének elején az az ideális, ha minél több időt tölt anyja közvetlen közelében. Ilyenkor alakul ki a biztonságos kötődés, ilyenkor tanulja meg a csöppség, hogy nincs egyedül, veszély, éhség és ezernyi probléma esetén is számíthat anyjára. Ám mit tegyen a mama, ha a baba akkor éhezik meg, amikor ő úton van? Kós Gáborné Szedlák Annamária – akit a miskolci kismamák Ancsaként ismernek – nagycsaládosként és szoptatási tanácsadóként arra biztatja az édesanyákat, hogy ne dőljenek be a tápszermarketingnek, hiszen az anyatej a biológiai norma.

Elég egy nyugodt sarok

– Nem lehet megtiltani a nőknek a nyilvános helyen való szoptatást. A hölgyek egyáltalán nem hivalkodóan teszik ezt. Jómagam, ha elegáns eseményen vagyok, keresek egy nyugodt sarkot, vagy gyakran ebédelünk az egyik belvárosi étteremben, ahol beülök az oldalsó fakkba, és senki nem látja, hogy épp szoptatok – magyarázza a szakember, aki eddig öt gyermeknek adott életet, és jelenleg a 10 hónapos Anna lányát szoptatja. Ancsa szerint abszurd, hogy a mell szexszimbólummá vált, felcserélődtek a prioritások, elfogadott lett a szilikoncici, a mély dekoltázsú ruhát viselő hölgyeket megcsodálják, ám a nyilvános helyen történő szoptatáson akadnak olyanok is, akik megbotránkoznak.

Az arany középút

– Három tábort észlelek ebben a kérdésben. Akadnak olyanok, akik szerint szoptatni csak otthon illik, míg mások azt javasolják, különböző kendőkkel fedje keblét a kismama, és egyre többen vannak, akik azt hirdetik, bárhol, bármikor szabad etetni utódainkat. Az arany középutat képviselem, úgy érzem, lassan, de biztosan elfogadja a külvilág, hogy a kismamákat nem lehet szobafogságra ítélni, és emberhez méltó körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy csillapíthassák a csöppségek éhségét. Amerikában már több államban törvénybe foglalták, hogy ehhez joga van az apróságnak és az anyának is, nálunk végre formálódik egy eddiginél jóval elfogadhatóbb szemlélet.

Szerencsés vagyok, még sosem bántottak meg, bárhol kértem eddig segítséget – közintézményekben, belvárosban – mindenhol készséggel kalauzoltak egy nyugodt csendes helyre. Arra biztatom az édesanyákat, hogy bármerre járnak, keressék a szoptatószobákat, hiszen ha megmutatjuk, milyen nagy az igény erre, akkor előbb-utóbb elterjednek ezek a helyek – érvelt.

– Az ismerőseim között viszont akadnak olyanok, akik különböző plázákban kellemetlen tapasztalatokat szereztek, az egyik barátnőmnek például azt javasolta a bevásárlóközpont személyzete, hogy fáradjon a mosdóba. Ez egészen elképesztő, az emberek étkezőkben, asztalnál fogyasztják az ebédet, a gyerek sem ebédelhet a vécében! – hangsúlyozta Ancsa, aki szerint minél többeknek minél hosszabb ideig kell szoptatni annak érdekében, hogy mentális és fizikai szempontból is egészséges legyen a jövő nemzedéke.

Csak óvatosan a cumival

A szakember azt is elmondta, az emlőből való táplálástól nincs ideálisabb, hiszen így megfelelő hőmérsékletű, friss táplálékhoz jut azonnal a baba, viszont ha nem vihetik magukkal gyermekeiket az asszonyok, akkor fejniük kell. Ilyenkor az anyatejet bárki odaadhatja nekik, ám könnyen kialakulhat a cumizavar, ezért a cumisüveg használatát nem ajánlja a szakember, mivel teljesen más technikával tudja ebből kiszívni a pici a táplálékot, és félő, ezek után helytelenül fogja anyja mellét is szopni.

Mindig is elfogadott volt a természetes táplálás

A természeti népek anyukái napjainkban is mindenhová magukkal viszik csemetéiket. Az ókori Rómában dicsőséges tettnek számított a természetes táplálás, maga Cézár is szorgalmazta, és még védelmező Istennője is volt a szoptató nőknek. A középkorban is elfogadták, hogy utcákon, tereken, sőt templomokban is etették védenceiket az asszonyok. Leonardo Da Vinci a Szűzanya a gyermekkel című képén is fedetlen mellekkel jelenik meg a Jézust keblére ölelő Mária. A gazdagok szoptató dajkákat is alkalmaztak, minél inkább dúskált az anyatejben utódjuk, annál erősebb felnőtté vált. Még a viktoriánus korban is, mikor állig begombolkoztak a hölgyek, a mindennapok természetes velejárója volt a nyüzsgő helyeken való szoptatás.

Évezredeken keresztül tudta az emberiség, hogy az anyatejtől erősebbek lesznek a gyermekek és ellenállóbbak a járványokkal és különböző fertőző betegségekkel szemben, csak a XX. században merült ez feledésbe, mikor szülés után hamar munkába álltak az asszonyok. A gyári dolgozók gyermekei bébipapit kaptak a bölcsődékben. Napjainkban viszont kezd feleszmélni az emberiség és egyre többen belátják, ehhez a szülőnek és a picinek is joga van. Ferenc pápa is támogatja a nyilvános helyen való szoptatást, sőt arra buzdítja a nőket a szentatya, hogy a templomokban is bátran etessék gyermekeiket.

