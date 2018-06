A gyerek fontosabb a sörnél és a lángosnál

Pár nap még, és kitör a vakáció. A nagy melegben mindenki a vízpartra vágyik, a családok nyaralni indulnak. De ki vigyáz a gyerekre és hogyan? Tar Mihálynak, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata szóvivőjének erről igazán van tapasztalata.

A szakember elöljáróban megjegyezte: szerencsére azért a gyerekekkel kevés vízi baleset történik, de amikor mégis, akkor sem a gyerek a hibás, hiszen az ő veszélyérzetük még nem úgy működik, mint a felnőtteké.

Nem tud kimászni

„Leggyakrabban az történik, hogy a gyerekek elmennek egy közeli vízhez, akár a szülő tudtával. Egy patak felduzzasztott szakaszára, ami azért tud mély is lenni, vagy egy mezőgazdasági üzem víztározójához. Ez utóbbi különösen veszélyes, hiszen sokszor fóliával bélelik ki, így ha abba beleesik a gyerek, akkor biztos, hogy nem tud kimászni belőle, annyira csúszik. A másik gyerek pedig, aki segíteni akar neki, szintén belecsúszhat a tározóba, mert nem jut eszébe, hogy esetleg egy kötéllel húzza ki a barátját vagy testvérét. Az ilyen esetek 90 százaléka szülői felügyelet nélkül történik” – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Nem veszélytelen az sem, amikor a pedagógusok gyerekeket táboroztatnak valamelyik tónál.

„Én valamikor tanár voltam, és én is vittem gyerekeket a Balatonhoz. Gondolom, nem kell mondanom, hogy micsoda infarktus közeli állapot, amikor bemegy az ember 18 gyerekkel a vízbe, és folyamatosan mást se csinál, csak számolgatja a fejeket. A pedagógusoknak is be kell tartaniuk a fürdőzés alapszabályait…”

„Nem mehet be egy tanár 40-50 gyerekkel egyszerre fürödni, mert ennyit nem tud felügyelni. Nem mehet be a gyerekekkel olyan pedagógus sem, aki nem tud úszni, mert mi van, ha be kell úsznia egy elsodródott gyerekért a mély vízbe? A gyerekek fürdőzését nagyon komolyan át kell gondolni, megtervezni, és szigorúan betartatni, még akkor is, ha annak sírás vagy sértődés a vége. A legjobb módszer, ha két pedagógus beáll abba a vonalba, amin túl nem lehet menni, és ezt szigorúan be is tartatja – szögezte le Tar Mihály.

Hol a gyerek?

Aztán elmesélt egy tipikus balatoni esetet: a szülő kétségbeesve megjelenik a vízimentőknél, hogy a 4 éves gyerekét nem találja a strandon, utoljára ekkor és ekkor, itt és itt látta, de fogalma sincs, hogy most hol van. Ilyenkor a vízimentőnek kötelessége a legrosszabbra gondolni, hogy a kicsi valahol bent van a vízben.

„Ilyenkor csatárláncot szervezünk a strandolókból, és nekiindulunk egymástól 60-70 centire, hátha megtaláljuk a gyermeket, akit reményeink szerint még újra lehet éleszteni…”

„De ezeknek az eseteknek közel 100 százaléka úgy végződik, hogy a kisgyerek a fagyisnál van, vagy visszasétált a nyaralóba, mert elvesztette a szüleit és ott sírdogál. Három-négy órán keresztül azonban félelemben volt a fél ország, hogy hová lett a gyerek.”

A szóvivő szerint gyakran megesik, hogy a szülők a barátaikkal beszélgetnek, iszogatnak, közben a gyerek szinte az orruk előtt kerül bajba, és ezt csak akkor veszik észre, amikor a vízimentő már kihúzta és épp újraéleszti a kicsit.

„A szülőknek azt tanácsolnám, hogy minden esetben a gyerek az első! Ő mindig fontosabb a sörnél, a lángosnál, a fagyinál. A kicsiknek fogjuk a kezét, és folyamatosan figyeljünk rá. A kisgyerek egy perc alatt képes eltűnni. Eltéveszti az irányt, vagy meglát egy színes vízi játékot, amit meg akar nézni, elmegy oda, de már nem talál vissza a szüleihez” – mondta a szóvivő, hozzátéve: a 60 balatoni strandon, ahol szolgálatot teljesítenek, évente (körülbelül) legalább 15-20 alkalommal kell gyermeket keresniük a vízben.

HE

