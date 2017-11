A gyártószalagról az autószalonokba, avagy a közlekedés

Személygépjárművek, amelyekkel családosan utazhatunk, tehergépjárművek, amelyek a szállításra alkalmasak, nagyobb rakományokat szállít. Vannak kétkerekű közlekedési eszközök is, mint a motorkerékpár, vagy a bicikli, amellyel a fittségünket is fenntarthatjuk. Számos más dolgot kell előtérbe helyeznünk, például a pénzbeli kiadásokat a közlekedés témájában. Tömegközlekedési járművekkel olcsóbban tudunk utazni, emellett számos más előnye is van. Például nem olyan környezetszennyező, mint a személygépjármű, mivel egy buszban vagy vonatban sokkal több ember fér el és kevesebb a káros anyag kibocsátás, mint a sok személygépjármű esetében. A buszt vagy vonatot, villamost, HÉV-et nem mi vezetjük, ezért kényelmesebb, aludni is tudunk. A környezetvédelem szempontjából nagyon is fontos, hogyan döntünk. A legegészségesebb a biciklivel való közlekedés, de ez télen nagyon veszélyes. Egy buszban egyébként rengetegen tömörülnek össze, ez nagyon jó táptalaja a fertőzések terjedésének. Továbbá nagyon hátrányos, hogy időhöz kötött, és a megállók sokszor nagyon messze vannak. Sokak szerint mégis megéri. Szombathelyen vasúti, közúti, autópályán való, kerékpáros és tömegközlekedésre egyaránt lehetőség nyílik.

Jogosítvány nélkül csak a biciklit szabad vezetni, a jogosítvány megszerzése elengedhetetlen, hiányát büntetik. Egy elméleti és egy gyakorlati része van a vizsgának, nem olcsó, de ha szeretnénk autót vásárolni és vezetni, akkor ahhoz képest már nem is olyan drága. Rengeteg szín és modell közül válogathatunk, ha autót vásárolnánk. Egy autó azonban rengeteg gyár és rengeteg dolgozó munkájának eredménye. A gyárak felosztják az autóipari munkákat. Egy cég az autóalkatrészek vezetékhálózatával foglalkozik, máshol a motort és egyéb alkatrészeket gyártják le, majd az autóvázának felépítését, a festést és a végső munkálatokat megint egy külön csoport, gyár végzi el. Az autóalkatrészek gyártásában operátorok, azaz összeszerelő munkások segédkeznek, minőségellenőrzések sorát végzik el a mérnökök, mielőtt a megrendelőhöz szállítanák kamionokkal. Rengeteg műszaki szakmában jártas emberre van szükség az autó összerakásához, tesztelni kell, javítani. Egy autóbalesetet is könnyen okozhat az autó belső terének meghibásodása, esetleg a fék meghibásodása, ezért nagyon figyelni kell a biztonságtechnikai részletekre. A végső összeszerelési munkák kellő precizitást és odafigyelést igényelnek. Az operátori munka egy közepes erősségű fizikai munka, ahol az állóképesség, monotonitástűrés különösen próbára van téve. Külföldön több feladatot már gépekkel végeznek, hazánkban még továbbra is embereket alkalmaznak az ilyen munkákra is. Ha már megvan az autónk, azt célszerű minden évben megvizsgáltatni, hiszen mint ahogyan az előbb is olvasható volt, életek múlnak egy meghibásodáson. A téli gumi és a nyári gumi cseréjéről sem szabad megfeledkezni, mivel a csúszós utakon sokkal nagyon a balesetek száma, mint nyáron, de nyáron a gumik tapadására célszerű odafigyelni. Mikortól kell téli gumit tennünk az autóra? Ha a hőmérséklet fok alá megy, akkor a nyári gumi megkeményedik, ezáltal romlik a tapadása. November környékén érdemes lecserélni a nyári guminkat. Autószervizekben cserélik le, ahol nagyon sok autóipari szakmunkás dolgozik, Szombathelyen is nagy az igény rájuk, operátorokra szintúgy, ezeket az álláshirdetéseket a SzombathelyAllas.hu oldalon tekintheti meg.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA