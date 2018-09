A Google büntetések típusai és azok kivédése

A Google büntetésekről általában

Azért nehéz a dolga még a honlapokat fejlesztő szakembereknek is, mert nincs a Google-nek hivatalosan olyan oldala, ahol felsorolná tételesen, miért róhat ki ránk büntetést. Emiatt leginkább csak közvetett módon tudunk megerősítést kapni arról, hogy büntetést kaptunk. Előfordul azonban olyan is, hogy maga a Google jelenti be, milyen technikák használata után számíthatunk szankcióra egy algoritmus frissítés keretében. Nézzük milyen büntetési típusokat különböztetünk meg.

A büntetések fajtái

A Google büntetés – pont azért, mert sokszor nem is tudjuk, hogy vétettünk – módja és következménye nem különíthető el igazán. Sokszor csak a következményt látjuk, de nem tudjuk, a Google mely algoritmusa okozta azt. Más esetekben pedig azt sem lehet pontosan tudni, hogy manuális vagy algoritmus szintű büntetésről van-e szó?

Manuális büntetésről (Manula Action Penalty) van szó, ha a Google egyik szakembere direkt módon helyezi büntetés alá a weboldalunkat. Ilyenkor az oldalunkon végezhetünk hibajavítást és kérvényezhetjük a büntetés feloldását. Ehhez regisztrálni kell a weboldalunkat a Google Search Console-ba (korábban Webmester Eszközök), ahol értesülhetünk a büntetésről (üzenetet kapunk), felülvizsgálati kérvényt nyújthatunk be, miután kijavítottuk a hibákat. A büntetés kiterjedhet az oldal egészére (Site-wide Match), vagy csak az oldal egyes részeit érinti a büntetés (Partial Match).

A Google Search Console megadott 12 pontban olyan eseteket, amikor nekünk kell változtatást eszközölnünk az oldalunkon:

spam-szerűen szerkesztett kulcsszavak

spam jellegű tárhelyek

egyértelmű spam

felhasználók által létrehozott spam

feltört oldal

álcázott vagy gyanús átirányítások

álcázás: a First Click Free áthágása

álcázott képek

nem természetes linkek az oldalunkon, amik más oldalra mutatnak

nem természetes linkek mutatnak az oldalunkra

elégtelen tartalom, kevés vagy nem létező hozzáadott értékkel

rejtett szöveg és/vagy kulcsszó halmozás

Ha a hibákat kijavítottuk, a Google informatikusai felülvizsgálják a javításokat, ha úgy ítélik meg, hogy a problémát orvosoltuk, akkor újra nekikezdhetünk a jobb találati listás helyezés elnyerésébe.

Algoritmikus, azaz az automata büntetések esetében sok megjelenítési formáról beszélhetünk. A legkézzelfoghatóbb, mikor adott algoritmusokat (pl.: Panda; Pingvin (Penguin)) a Google csak határozott időközönként futtat le. Ekkor tudni lehet egy pontos időpontot, amikortól, ha visszaestek a helyezéseink a Google találati listáján vagy jelentősen csökkent a forgalmunk, valószínűleg érintett minket az algoritmus frissítés. Ha a büntetés okát javítottuk, vagyis az algoritmus elvárásainak megfelelően módosítottuk az oldal, visszanyerhetjük a helyezéseinket.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA