A gondos gazdi…

A napi sétákat ezek alapján kell megtervezni.

A felelős kutyatartás szabályai:

Felelősség

Mielőtt úgy döntenénk, hogy állatot veszünk magunkhoz, ismerjük meg annak természetes igényeit, a vele járó kötelezettségeket és gondoljuk át, hogy biztosítani tudjuk-e azokat rendszeresen, az állat egész életén keresztül.

Szeretet

Csak akkor vállaljunk állatot, ha azt szívesen tesszük, és szeretjük őt. Legyünk tudatában annak, hogy az állatok is érző lények, akik örülni és szenvedni is képesek.

Táplálás

A helyes táplálás elsőrendű fontossággal bír az állat egészségének megőrzése szempontjából. A megfelelő mennyiségű tiszta ivóvíz is minden állat alapvető szükségletei közé tartozik.

Hely- és mozgásigény

Minden faj hely- és mozgásigénye eltérő. Ez méretétől és természetes életmódjától is függ. Tájékozódjunk előre és mérjük fel, hogy életterünk, életmódunk összeegyeztethető-e az állat igényeivel.

Egészség

Felelősek vagyunk kedvenceink egészségéért: a betegségek megelőzésével és kezelésével is foglalkoznunk kell. Adassuk be a kötelező védőoltásokat és gondoskodjunk az egyéb megelőző kezelésekről (például féregtelenítés) megfelelő időben! Ha állatunkon bármilyen betegség tüneteit fedezzük fel, azonnal kezeltessük állatorvossal!

Utódok

Ha kedvencünknek utódai születnek, ugyanúgy felelősek vagyunk értük is. Gondoskodjunk megfelelő elhelyezésükről! Ha nem szeretnénk utódokat, előzzük meg a szaporulatot pl. ivartalanítással!

Környezet

A felelős állattartó nem csak a saját és állata igényeire figyel, hanem tekintettel van másokra is, és ügyel arra is, hogy a környezetével is harmonikus kapcsolatban legyen.

