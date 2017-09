A gönci pálinka dicsérete

Kevés ember van széles e hazában, akinek Gönc hallatán nem jut eszébe a pálinka, így nincs is nagy meglepődni­való rajta, hogy a településen a hétvégén már hetedik alkalommal rendezték meg a Gönci Pálinkafesztivált.

Jobb, mint a kecskeméti

Bár a rendezvény nem mindig viselte ezt a nevet, hanem volt Betyár Party és gasztro­fesztivál is, de mégis csak visszatértek a pálinkához.

– A pálinkafesztivál elnevezés fedi leginkább azt, amit szeretnénk, ebben benne van a gönci barack, a város lehetőségei, a története. Vannak hagyományos programjaink mint a testvértelepülések bemutatója, de mindig igyekszünk bővíteni. Tavaly a Piramis és az R-GO lépett fel nálunk, idén sikerült elhívnunk Rúzsa Magdit – mondta Sivák János polgármester. Az elmúlt két évben nem sikerült megrendezni a főzőversenyt, ennek megfelelően idén szép számmal neveztek a csapatok, a pálinkamustra viszont elengedhetetlen része a rendezvénynek.

A rendezvényen egy kecskeméti csapat is fakanalat ragadott, miközben a helyi pálinkát is sűrűn kóstolgatták, őszinte pillanatukban pedig megvallották munkatársunknak: bizony jobb, mint a kecskeméti. Sivák János a vallomás hallatán csak széttárta a karjait: „Ez bizony egy göncinek nem újság.”

– Ez a pálinkamustra mindig különleges esemény a pálinka- és párlatversenyek között, hiszen, mint tudjuk, a gönci barackpálinka az egyik a földrajzi árujelzővel ellátott pálinkák között, amelyek az unió által is védettek, és italrendeletében külön ki van emelve – magyarázta Béli Géza, a zsűri elnöke. Kategóriánként az első hármat díjazták méghozzá alma, csonthéjas, szőlő, likőr, és az ezekbe nem bele férő vegyes kategóriában.

Mákpárlat és a sütőtök

– Nagyon jó volt a felhozatal, és voltak igazi különlegességek is, amilyet még én magam sem minősítettem. Például volt, aki mákpárlatot hozott, de nagyon szépek voltak a sütőtökként nevezett italok is. Az utóbbi egy-két évben minőségi ugrás történt a párlatok és a kereskedelmi forgalomban lévő pálinkák között is – tette hozzá.

A versengés közben bemutatót tartottak a helyi erős emberek, gyermeksarokkal várták a legkisebbeket, akik rajzversenyen mérkőzhettek meg, a színpadon pedig egymást váltották a fellépők. A fesztivál idén háromnapos volt, pénteken délután koncertekkel indult, vasárnap pedig túrával zárult az Aba Amádé várromhoz.

