„A gönci híreket mindig elolvasom, mert érdekel, hogy mi történt nálunk ”

Lipták Bernadett már gyerekkorában megszerette az Észak-Magyarországot, hiszen szülei előfizetői voltak a lapnak. Az akkor még kislány Bernadett szívesen forgatta az újságot, bár akkor még főleg a fotók érdekelték. Most a nagynénjénél van alkalma átolvasgatni az Északot, mert neki jár, és persze ott a lap digitális változata, mely főleg a fiatal korosztály kedvenc formátuma. Így Bernadetté is, aki 24 éves, a gönci önkormányzat dolgozója, és a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója.

Díjat kaptak

– Legszívesebben azokat a cikkeket olvasom el, amelyek Göncről szólnak, hiszen mindenkit azok a hírek érdeklik leginkább, amelyek saját településén történtek. Emlékszem, nagyon örültem, amikor az is megjelent, hogy a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület díjat kapott a fővárosban. Igaz, ez egy sárospataki szervezet, de én is a tagja vagyok. Mindennap átnézem az Észak digitális változatát, és követője vagyok a Facebook-oldalának. Legutóbb a miskolci agávé virágzásáról szóló beszámolókat követtem figyelemmel, hiszen ez botanikai szenzációnak számít.

Ellátogattam kétszer is a kertészet udvarára, hogy én is szemtanúja lehessek a 40 évben csak egyszer virágzó sivatagi növény kibontakozásának. Aztán szívesen böngésztem át a Csupa ötös tablókat, kerestem a gönci kitűnő tanulókat, és mindig nagyon megörültem, amikor találtam ilyeneket. Kedvelem azokat a beszámolókat is, melyek az elszármazottak napjáról szólnak különböző településeken, mert nagyszerű dolognak tartom, hogy ilyeneket rendeznek megyeszerte. Erre az eseményre hazatérnek azok is, akik évtizedek óta nem jártak már szülőfalujukban, és találkozhatnak azokkal a rég nem látott rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel, akik valamikor fontosak voltak a számára. Érdeklődve tanulmányozom az első oldalon található grafikákat is. Tetszik, hogy ezek mindig valamilyen aktuális témában készülnek.

Legutóbb például érdekesnek találtam azt a grafikont, ami azt mutatta be, hogy évről évre mennyien vettek részt a Sziget Fesztiválon. De egyébként minden érdekes írást elolvasok, szeretem a fiataloknak szóló oldalakat és írásokat is – sorolja Bernadett, miért fontos számára az Észak-Magyarország.

Dolgozik és tanul

Hozzáteszi: az utolsó oldal színes híreit mindig érdeklődéssel olvassa, megnézi a nap lányát is, bár ő örülne, ha néha egy-egy helyes fiú is megjelenhetne, mondjuk, nőnapkor. Ő lehetne akár a nap sráca.

Bernadett elárulja azt is, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a közigazgatási szervező szakot végzi levelezőn. Azért levelezőn, mert már dolgozik a város önkormányzatánál. Az egyetem első évén már sikeresen túl van, hamarosan kezdődik az újabb tanév. Bizony nem könnyű munka mellett konzultációkra járni a fővárosba és vizsgákra készülni, de Bernadett mindenképpen szeretné megszerezni a diplomát, hiszen az egyetemen tanultak nélkülözhetetlenek munkája során.

– Hegyi Erika –

Várjuk a véleményeket!

A jövőben szeretnénk arról is írni, hogy vajon fiatal olvasóink mit gondolnak lapunkról, az Észak-Magyarországról.

Mi az, ami tetszik nekik az újságban, mi az, mi nem. Mit olvasnak szívesen, és hogy esetleg mivel lehetne bővíteni az Észak tartalmát, témakínálatát. Kérjük kedves fiatal olvasóinkat, írják meg nekünk, ők miért olvassák szívesen a megye napilapját.

A véleményeket a következő címre várjuk: eszerk@eszak.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA