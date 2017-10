Kalivoda Józsefné főleg Kisgyőr környéki gombát árul a Búza téri piacon. A jó gomba friss és persze ehető. Hogy mit keresnek az emberek? Az olcsó gombát! – mondja félig mosolyogva a hölgy, aki 30 éve árul gombát.

Szedés után minden esetben meg kell vizsgáltatni a gombát.” Kalivoda Józsefné

– Mi tősgyökeres miskolciak voltunk, ám kiköltöztünk Kisgyőrbe, ahol rengeteg gomba van és mi is elkezdtük gyűjteni a „kalaposokat” – meséli. – Nem titok, a megélhetésben is segít, ugyanis 37 ezer forint az öregségi nyugdíjam. A gomba megítélése szerintem változatlan, szeretik az emberek. Ám vannak tehetősebb vevők, akik a drágább gombát, a jobb minőséget keresik. A vargányát, a szegfűgombát, a rókagombát.

Kalivoda Józsefné arról is beszélt, hogy szárítják is a gombát, elsősorban őrleménynek, de télen persze főzni is lehet áztatás után.

Pesten drága a gomba

– Az erdőben a legfontosabb az, hogy szedés után minden esetben meg kell vizsgáltatni a gombát, mert a gomba nem játék! – hangsúlyozza. – Ha ismeri, akkor is. Például a galócáknál, ha jön az eső, a pettyeket lemossa, és megeszik császárgombának… Mindenképpen szakellenőr vizsgálja meg!

Az árak: a szegfűgomba kilója 3000 forint, a lilaszárú pereszke 1500, az érdesszárú tinóru 1500, a szentmihályi 1500, míg a vargánya kilójáért 4000 forintot kértek.

– A szarvasgomba a legdrágább. Nekem évtizedekkel ezelőtt szedett a párom, akkor 50 ezerért adtam kilóját – mereng el búcsúzóul.

Az árusasztal másik oldalán egy vevőt, Markos Péternét szólítunk meg.

– Budapesten élek, ám korábban Miskolcon laktam. Az unokák miatt költöztem a fővárosba – tudjuk meg. – Pesten nagyon drága a gomba, így ha Miskolcra jövök, a Búza téren veszek gombát, amiből az elmúlt évvel ellentétben most szerencsére több van. Igen, jelentősen drágább Pesten, és nem is nagyon lehet kapni – erősíti meg.

Elárulja, hogy minden télen 10–15 kilót eltesz, mert nagyon finom az erdei gomba. Elmondása szerint sok mindent lehet belőle csinálni, „levestől kezdve bármit”.

Tanúsító cédula

Szűcs Béla gombaszakellenőrt, a miskolcigombasz.hu weboldal szerkesztőjét arra kértük, hogy azt mondja el: mire figyeljünk a piacon gombavásárlásnál?

– A piacon elsősorban arra figyeljünk, hogy meg legyen a gombavizsgálatot tanúsító cédula. Mindenkinek ott kell, hogy legyen a gombatétel mellett, enélkül nem is érdemes foglalkozni az egésszel. Meg kell arról győződni, hogy aznap vizsgálták a gombát.

A gombaszezon áprilistól kezdődik, a kucsmagombák akkor már bőven teremnek. A gombák legnagyobb része együtt él valamilyen növénnyel és hiába keresünk kucsmagombát tölgyesben, soha nem fogunk találni.

– Meg kell kérdezni olyan embert, aki gombához ért és olyan helyen kell keresni, ahol esély is van rá, hogy találunk – fogalmaz Szűcs Béla. – De a rizike például csak feny­vesben terem.

A megyében is vannak kitűnő gombatermő helyek, leginkább a dombságokon érdemes keresni.

– A Bükk most a fadőlések miatt veszélyesebb, de vannak olyan részek, amit elkerült a vihar. Oda menjünk, ahol biztonságos – tanácsolja. – Étkezésre alkalmas gombák mellett mindig vannak nem ehető és mérgező gombák.

Mindig olyat szedjünk, amit ismerünk, és vigyük el szakellenőrnek. Ha nagy tömegben olyat találunk, amit nem ismerünk, abból szedjünk 2–3 példányt és azt is vigyük szakellenőrhöz.

Érdekesség gyanánt a ritka fajokról megtudtuk, hogy a környékünkön nem honos homoki papsapkát is látott Szűcs Béla, mégpedig a Csorbatónál.

