A Futball Éjszakáját rendezik meg két megyei helyszínen

Első alkalommal rendezik szeptember 7-én, pénteken „A Futball Éjszakája” rendezvényt, amely során az ország 18 városában 22 helyen kínálnak a stadionokban, és azok környékén programokat a sportbarátoknak.

Diósgyőrben

A legtöbb helyszínen, így Mezőkövesden is, karszalag vásárlásával (5-14 éves kor között 100 forintba, 14 év fölött 500 forintba kerül) lehet csatlakozni a rendezvényhez, de Diósgyőrben, ahol elsősorban a stadion környéke ad teret A Futball Éjszakájának, ingyenesek a programok.

A DVTK részéről stadion túrát is meghirdettek, de ennek az internetes közzététele után szinte azonnal betelt a résztvevői létszáma, az elsőre tervezett három helyett hat darab, 30-30 fős csoportot indítanak 16 órától, óránként. Ettől a 180 főtől jóval többen szeretnének egy sétát tenni a májusban átadott létesítményben, és a felfokozott érdeklődést látva tegnap a DVTK-nál arról folyt egyeztetés, hogy mikor, miként, milyen formában elégítsék ki ezeket az igényeket.

A diósgyőri sportlétesítménybe a stadiontúrával lehet bejutni pénteken, a többi rendezvényt, amelynek többsége 16.00-tól kezdődik, a stadion körülötti közösségi térre szervezték. Ki lehet majd próbálni itt a teqballt, a Lillafüredi Sport- és Kalandpark Rummenigge focisuliját, be lehet állni lábtengózni, és lesz szurkolói focitorna is. A DVTK e-sport szakosztálya is különböző játékokkal várja az érdeklődőket. A diósgyőri ultrák a legfiatalabb korosztályra számítanak a stadion előtti területen, ahol zászlókat, kétrudasokat és transzparenseket festenek. Az itteni színpadon DVTK-s öregfiúk és a női csapat játékosai vesznek részt pódiumbeszélgetésen, a szünetekben pedig a DVTK-filmek lesznek láthatók a kivetítőn.

Meccs az éjszakában

A Mezőkövesd Zsóry FC is csatlakozott a Szurkolók Éjszakája nevű programhoz.

– Szinte minden lesz nálunk, ami a csapattal kapcsolatos – újságolta a többi között ezt is Siroki Krisztián, az NB I-es gárda technikai vezetője. – A kapunyitást követően László István utánpótlás-­koordinátor tartja a stadiontúrát, a szurkolói ankéton pedig Tóth László szakmai igazgatóval az élen a stáb több tagja is jelen lesz. A játékosok dedikálják a mezeket, labdákat, fotókat, zászlókat, majd bárki és bárhol közös fotót készíthet a csapat tagjaival. A program keretében a stadionban rendezzük a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék – Gesztely megyei I. osztályú mérkőzést, amelynek előrehozásához valamennyi érintett fél hozzájárult. Amennyiben valamilyen ok miatt – például leszakad az ég – kímélnünk kell a gyepszőnyeget, akkor a csapatok a Zsóry-edzőcentrumban ­meccselnek majd.

ÉM-BCS,KT

A diósgyőri programok

16.00: Stadiontúra 6 csoportban (csoportonként minimum 10, maximum. 30 fő), óránkénti indulással. 16.00: lábtengó-mérkőzések. 16.00: Teqball-­mérkőzések. 16.00: Lillafüredi Sport- és Kalandpark kitelepülése. 16.00: E-sport kitelepülés. 16.00: Szurkolói labdarúgótorna. 16.00: Filmvetítés. 17.00: Találkozás a DVTK női labdarúgóival. 19.00: Találkozás a DVTK legendáival.

A mezőkövesdi programok

17.00: kapunyitás. 17.10: stadiontúra. 17.40: 11-es rúgó verseny.18.00: szurkolói ankét. 19.00: dedikálnak a játékosok. 19.00: Mezőkövesd Zsóry II – Gesztely megyei I. osztályú mérkőzés. 19.30: fotózkodás a csapat mezében.

