A fürdőszobai mumus: a vízkő

Mindenki azt hitte, a vízkövet csak savakkal lehet eltüntetni. A hagyományos vízkőoldók agresszívek, ezek a só-, foszfor- és a kénsav. Azonban a kíméletlen savak korrodálják a felszínt, megbontják azok felső rétegét, ezzel zöldes színű lerakódást képezve a felületen. Sőt, emellett még a bőrünket is károsítja, és a gázok belégzése is veszélyforrás, a súlyos környezetkárosító hatásukról nem is beszélve.

Az ideális megoldás

A korábbi vízkő eltávolítási módszerek túl magas anyagi és környezeti kárral jártak. Dr. Wolfgang Schnell fiatal, 30 éves kémikus 1972-ben kifejlesztette a SUPER PUR olaj- és zsíroldó szert. Egy német takarító cég megkeresésére tovább folytatta a sort a vízkő problémájával. Négy éven keresztül fejlesztette és tesztelte a terméket.

Kifejlesztette a leghatékonyabb megoldást, amely kíméletes a felületekhez, az emberi szervezetre és a környezetre egyaránt. Nem tartalmaz durva savakat, fő összetevője a citromsav lett. Kíméletessége mellett az organikus összetevői 98 százalékban le is bomlanak. A vízkőoldó remek tulajdonságai mellett kellemes illattal rendelkezik.

Mára Dr. Schnell termékei az arany fokozatú minősítésben részesültek a fenntarthatósági besorolásban, ezzel kivívva a „század márkája” címet.

Segítség a mindennapokban

Mára negyven éves a MILIZID vízkőoldó. A MILIZID PURE ICE fantázia névvel illetett jubileumi kiadás megszületett. A jól ismert kíméletes, de erős szer egyedi sarkvidéki, friss illatot és modern kivitelű flakont kapott. Nagy sikert aratott a termék, ezért állandó szereplője lesz a cég kínálatának a megszokott citrusos és friss illatok mellett.

A vállalkozás teljes termékkínálatának használatát különböző flakonokkal és adagolókkal segíti. Vízkőoldószer kategóriában az Ön legjobb társa a MILIZID PURE ICE lesz. Több fajta illatban és kiszerelésben elérhetőek, használatukkal illatfelhő kíséretében tudja egyszerűen legyőzni a vízkövet. Az ideális tisztítószerek kíséretében a takarítás nem lesz többé megerőltető teher.

Legyen szó az Ön irodája vagy akár üzlethelyisége bármely pontjáról, a profi-takaritokboltja.hu termékkínálatával áll a professzionális takarítók rendelkezésére. A tisztítószerek mellett takarító eszközök és takarító gépek is megtalálhatóak a termékeik között. Mosdóhigiéniás termékkínálatuk sem elhanyagolható. Egyes forgalmazott folyékony szappan adagolók dizájnjának köszönhetően akár szállodai célra is stílusos megjelenést biztosítanak. Emellett helytakarékosak, és használatukkal a vizesblokkok könnyedén, vízkőmentessé és tisztán tarthatóvá válnak.

