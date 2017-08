A Fradival játszottak 70 éves születésnapjukon Szirmabesenyőben

A nagyközség sportkörét 1947-ben alakították a köztiszteletben álló Sólyom Sándor vezetésével. Az alkalomból emléktáblát lepleztek le a sporttelep öltözőjének falán és megjelentették külső munkatársunk, Mező László 250 oldalas könyvét.

© Fotó: Kozma István

A múltról és a jelenről Huszti Gábor polgármester emlékezett meg és nagy tapsot kapott azzal a bejelentésével, mely szerint pályázati források bevonásával hamarosan új sporttelepet építenek a nagyközség határában.

Neves vendégek

Az alkalomból neves szakemberek és vendégek egész sorát hívták meg Szirmabesenyőbe. Láttuk többek között Bódog Tamást és Kondás Elemért, de köszöntötték Benczés Miklóst és Sajti Viktort, továbbá a főtámogató Kovács F. Lászlót is. Őket be sem kellett mutatnunk, hiszen nevük mindenki előtt fémesen cseng a sportágban – utóbbié a vegyiparban –, miként azoké is, akik az elmúlt évtizedekben sokat tettek a szirmabesenyői sport- és labdarúgóélet hagyományainak ápolása és fejlesztése érdekében. Az augusztus 20-i délutánon a helyi öregfiúk a Ferencvárosi TC hajdanvolt kiválóságaival mérték össze tudásukat Nagy Ferenc játékvezetése mellett. A pályát több százan állták körbe és érdeklődéssel nézték a meccset. A fradisták között, mások mellett, gyepre lépett Dzurják József, Fischer Pál, Keller József és Rab Tibor is, őket Bánki József mutatta be a nagyérdeműnek.

– ÉM-KT –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA